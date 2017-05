Sprejer měl protržený bubínek, Zejda za ublížení na zdraví a zneužití pravomoci úřední osoby dostal roční podmínku s odkladem na dva roky. Policista se sice proti trestu na místě odvolal, pokud by ale verdikt potvrdil i odvolací soud, znamenalo by to pro strážce zákona konec u policie.

Na služebně se pozvracel

K incidentu došlo loni na konci února v centru Brna v Denisových sadech. Kvůli řádění dvojice sprejerů tam vyjelo několik policejních hlídek a oba opilí výtržníci rychle skončili na policejní služebně. Právě tam podle verdiktu Zejda třicetiletému opilému sprejerovi nafackoval. „Čtyřikrát jej udeřil otevřenou dlaní,“ popsal napadení soudce Chochola.

„Na služebně ten policista něco psal do počítače, pak se zvednul a dal mi pár facek zleva i zprava, ani nevím, kvůli čemu. Byly to určitě facky, kdyby mi dal pěstí, to bych už nevstal,“ vzpomínal napadený. „Na služebně se pozvracel, dostal kýbl a uklidil to po sobě, ale k žádnému napadení nedošlo,“ oponoval policista.

„Obžalovaný chtěl dodat svým slovům ohledně úklidu zvratek váhu a dal poškozenému pár facek. Obžalovaný si to podle svých slov asi zasloužil, ale nezasloužil si mít protržený bubínek. Je to nešťastné zranění, došlo k němu kvůli přemíře služební aktivity, přitom obžalovaný měl před sebou bezvadnou kariéru,“ kroutil hlavou soudce.

Zejdův obhájce marně namítal, že sprejer byl nejen opilý, ale měl i důvod policistu křivě obvinit. „Chytil ho a poškozený byl následně odsouzen trestním příkazem. V průběhu vyšetřování různě měnil výpovědi. U soudu sice tvrdil, že si každému stěžoval na bolest ucha, ale v žádných záznamech na policii, při prohlídce lékařkou na záchytce ani při jeho projednání u soudu o tom není zmínka,“ tvrdil advokát.

„Vina byla jednoznačně prokázána, plyne to hlavně z výpovědi poškozeného. Ten byl sice ovlivněný alkoholem, ale danou situaci popsal velmi věrohodně. Trest na samé spodní hranici považuji za dostatečný,“ konstatoval naopak státní zástupce Marek Vagai.

Z divadla ho vyhodili

Sprejer, který v době činu pracoval v brněnském Národním divadle, krátce po svém dopadení a odsouzení dostal v divadle výpověď. „Přišel jsem kvůli tomu o práci. Když mě pustili, zavolala si mě náměstkyně s tím, že jsem byl zadržený a že mě už nechtějí. Ucho dodnes není navíc úplně v pořádku a nikde nemůžu sehnat práci,“ stěžoval si u soudu.

Podle soudního znalce má už ale ucho naprosto zdravé. „Výpověď poškozeného měla rozpory, ty byly vlivem vypitého alkoholu. Proti obžalovanému byly pádné a důrazné důkazy, zejména výpověď napadeného, který je podle znaleckého zkoumání věrohodný,“ dodal soudce. Případ dostane ještě na stůl odvolací krajský soud.