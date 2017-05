Rodina to oznámila na policii a posléze odjela zpět do Anglie. Na případ ale podle informací Práva nikdo nesáhl a vyšetřovat se začalo až po urgenci překvapených rodičů, kteří po několika měsících zjišťovali, jak případ pokročil.

K činu došlo, když otec hocha s partnerkou odešli do města za zábavou. V noci k tehdy dvanáctiletému klukovi přilehl na gauč opilý starší muž. Probudil ho svým osaháváním, stáhl mu kalhoty a bolestivě mu manipuloval s přirozením.

Hochovi se ale nakonec podařilo se vysmeknout. Utekl do dalšího pokoje, odkud poslal zoufalou SMS zprávu svému otci o tom, co se stalo.

Přestože policie měla informace hned druhý den, zneužitého chlapce vyšetřovatelé pozvali k výslechu až za několik měsíců, navíc po urgenci rodiny.

K tomu muž podezřelý ze zneužití v té době ještě nebyl formálně obviněn, a tak nemohl být jeho advokát u výslechu. To pak notně zkomplikovalo situaci u soudu, neboť právě chlapcova výpověď byla hlavním důkazem.

„Dlouhá nečinnost, o kterou se zajímala i Generální inspekce bezpečnostních sborů, a následné provedení výslechu chlapce bohužel celý případ notně zkomplikovaly,“ řekl Právu zdroj podrobně obeznámený s vyšetřováním. Partner hochovy nevlastní babičky nakonec u brněnského městského soudu dostal 3,5 roku vězení.

Potrestán i za podvod



Soud ho potrestal nejen za pohlavní zneužití, ale připočetl mu i trest za podvod, kterého se dopustil předtím tak, že odebral zboží za téměř 900 tisíc korun jménem společnosti, která mu k tomu vůbec nedala souhlas, a zboží nejenže nezaplatil, ale rovnou dál přeprodal.

Muž se s trestem nesmířil a podal odvolání. Senát krajského soudu v čele s Halinou Černou pak nechal zpracovat znalecký posudek na chlapcovu věrohodnost. Znalkyně Marta Skulová ale mohla pracovat pouze se záznamem hochova výslechu.

„I po opakovaném zhlédnutí jsem nezjistila nic, co by naznačovalo nějaké vymýšlení. Pro toho hocha to byla těžká situace, kdyby ho osahávala nějaká mladá slečna, tak by to bylo jiné, v tomto případě to byl ale starší muž, navíc téměř člen rodiny,“ prohlásila znalkyně.

Soudci nakonec odvolání smetli ze stolu. „Další výslech nezletilého nelze uskutečnit bez toho, že by tím byl traumatizován. Navíc obžalovaný je usvědčován i dalšími důkazy. Máme k dispozici tu zoufalou SMS zprávu, výslechy svědků, kteří uvedli, že jinak aktivní a přátelský chlapec byl ten den ráno podivně zaražený a utíkal před dospělými. Ihned po svém návratu do Anglie navíc vyhledal pomoc psychologů, kterým se svěřil,“ řekla soudkyně Černá.

Odsouzený muž není podle znalců pedofil, ale odborníci připustili, že pod vlivem alkoholu by se mohl sápat i na dítě. Před soudem zvrhlík navíc použil originální obhajobu, prý si myslel, že dotírá na svou partnerku. „Tomu lze jen těžko věřit, vzhledem k tomu, co chlapci prováděl s penisem, a ten jeho družka nemá,“ kroutila hlavou Černá.

Muž tak musí nastoupit do vězení a odpykat si 3,5 roku. „Trest je z našeho pohledu nepřiměřeně nízký, ale vzhledem k tomu, že se proti rozsudku městského soudu státní zástupce neodvolal, soud nemůže přísnější potrestání uložit,“ dodala Černá.