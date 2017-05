Šokovaná žena po incidentu muže na místě konfrontoval. „Zeptala se ho, co to mělo znamenat, načež jí odpověděl, že na pánských záchodech bylo plno, omluvil se a odešel. Na základě oznámení se policisté pustili do vyšetřování případu a muže se jim podařilo vypátrat,“ uvedla mluvčí brněnské policie Andrea Cejnková.

Jak doplnila, jedná se o sedmadvacetiletého mladíka, který byl několikrát odsouzen za různorodou trestnou činnost. Vyšlo také najevo, že z obchodního centra odjel vozidlem, a to i přes to, že má platný zákaz řízení.

Zanedlouho má také nastoupit na jeden rok do vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a za ohrožení pod vlivem návykové látky. Ke svému jednání na dámských toaletách se mladý muž nepřiznal. „I přesto nyní čelí podezření z trestného činu výtržnictví, za který mu může soud uložit až dvouletý pobyt za mřížemi,“ doplnila mluvčí.