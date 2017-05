Soudce již dříve avizoval, že jde o poslední důkaz, který chce u soudu provést. Kolem pádu mostu již bylo podle něj zodpovězeno tolik otázek, že jakýkoliv další výslech nebo znalecký posudek by již byly zřejmě nadbytečné. Je tedy velmi pravděpodobné, že hlavní líčení bude odročeno již za účelem závěrečných řečí, po kterých bude vynesen rozsudek.

Nový znalecký posudek pro potřeby soudu vypracovali experti Univerzity Pardubice z Ústavu pro analýzu dopravních nehod. Kromě toho se čekalo na vyhodnocení experimentu, který provedli odborníci z dopravní fakulty. Uskutečnili zátěžové testy konstrukčních prvků, které podepíraly opravovaný most krátce před jeho destrukcí. Při testech přitom nepoužili model, ale skutečné podpěrné konstrukce odpovídající těm, které stavbaři instalovali ve Studénce. Na základě tohoto experimentu pak byl vypracován posudek.

Znalec v úterý u soudu řekl, že podpěrné bárky, které zkoumal, byly v pořádku, a pokud by byly postaveny správně, unesly by ještě větší váhu, než byla váha mostu. „Příčinu destrukce mostu je třeba hledat jinde,“ řekl novinářům. U soudu pak dodal, že podle něj na podpěrnou konstrukci musely působit ještě jiné síly.

Řada příčin



Jiní znalci přitom již dříve u soudu řekli, že most se zřítil v důsledku celé řady příčin. Jeden z nich například upozornil na to, že podpěrné bárky, na kterých stála posouvaná mostní konstrukce, nebyly dostatečně ukotvené. Jiní znalci pak hovořili o dalších nedostatcích a pochybeních, z nichž žádné by samostatně k pádu mostu nevedly.

Jedno z největších železničních neštěstí v historii se ve Studénce stalo 8. srpna 2008. Na železniční trať spadl rekonstruovaný silniční most, a to zrovna ve chvíli, kdy se k němu blížil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuly čtyři ženy a dva muži, další dva zranění zemřeli později. Zranění různého typu utrpělo celkem 95 cestujících, mnoho má doživotní následky, u řady zraněných došlo například k amputaci končetin. Celková škoda byla vyčíslena na 177 miliónů korun.

Příčinou tragické nehody byla podle výsledků policejního vyšetřování souhra mnoha nedostatků, zanedbání ze strany stavebních firem, které rekonstrukci prováděly. Jak ukázaly znalecké posudky i výpovědi svědků, na stavbě docházelo k porušování řady předpisů. Obžalováni jsou tři pracovníci generálního dodavatele stavby, tedy společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava (dnešní Eurovia), pět zaměstnanců subdodavatele – firmy Bögl & Krýsl, která prováděla posun mostní konstrukce, dále pracovník Správy silnic Moravskoslezského kraje, který měl na stavbu dohlížet, a jeden živnostník, který pracoval pro subdodavatele.