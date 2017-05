Teď se karta obrátila. Ženu (41) začala klatovská policie trestně stíhat pro křivé obvinění. Ukázalo se totiž, že chlapce proti otci navedla, aby mu uškodila při rozvodu. Může za to jít do vězení až na osm let. Soud ji navíc odebral dítě a svěřil jej otci.

Podle kriminalistů chtěla žena přivodit exmanželovi trestní stíhání, kterým by mu zabránila ve styku se synem, a zajistila by si tím i výhodu při vypořádání společného majetku. O detailech případu policie nechce hovořit, skoupé na informace je i státní zastupitelství.

„Jedná se o velmi citlivou věc. V těchto případech to zpravidla nejvíce odnáší dítě, které se stává zbraní v boji mezi rozhádanými rodiči,“ vysvětila žalobkyně Jiřina Vítovcová.

Chlapec se nakonec přiznal

Podle zjištění Práva obviněná žena nejprve podala trestní oznámení, že syna otec sexuálně zneužívá. Na podporu tvrzení předložila posudek psycholožky, podle něhož je vše velmi reálné. „Chlapec své sdělení podává takovým způsobem, že je vyloučeno, aby opakoval tvrzení, která mu byla vštípena jinou osobou,“ konstatovala psycholožka.

Muž se prakticky nemohl nijak bránit, než stále dokola tvrdit, že syn neříká pravdu a to, o čem mluvil, není z jeho hlavy. Zvrat přinesl až znalec přibraný policisty k vyšetřování, který došel ke zcela opačnému závěru než psycholožka oslovená matkou dítěte.

„Výpověď ohledně sexuálního zneužívání otcem nebyla produktem jeho svobodného uvažování,“ napsal do posudku znalec. Podle něj si chlapec vymýšlel v důsledku dlouhodobého a cíleného ovlivňování matkou a babičkou. U obou žen shledal psycholog hysteriózní rysy se sklony k teatrálnosti či přehánění s tím, že k projevům lidí s touto poruchou osobnosti patří i bájná lhavost a pomstichtivost.

Ženě hrozí další trest



Sám chlapec nakonec přiznal, že ho k tomu, co o otci říkal, navedla matka. Bylo to v době, kdy byl jen s ní a s otcem se nevídal. Jak Právo dále zjistilo, obviněné ženě hrozí v souvislosti se soudním nařízením o výchově syna ještě další trest, a to za fyzické napadení úřednice. Odmítala respektovat rozsudek, podle kterého byl její syn svěřen do péče otce. Když si úřednice pověřená výkonem soudního rozhodnutí pro dítě přišla do bytu jeho prarodičů, žena ji napadla.

„Úřednici chytila zezadu za vlasy a silou trhla, načež zavrávorala a musela dítě pustit. Chlapce okamžitě uchopil dědeček a nechtěl ho pustit. Dítě pak začalo křičet, že nikam nepůjde, že se raději zabije. Úřednice tak raději od dalšího pokusu násilím dítě odvést upustila,“ popsal svědek události.