Solárníci dostali za přípravu podvodu s elektrárnou tresty od pěti do osmi let

Tresty od pěti do osmi let rozdal v úterý senát brněnského krajského soudu třem mužům zapleteným do přípravy podvodu se solární elektrárnou v Držovicích u Prostějova. Podle obžaloby muži usilovali v roce 2010 o papírové zprovoznění elektrárny, aby dosáhli na lepší výkupní ceny. Pokud by se jim podvod podařil, přišli by si za dvacet let na čtvrt miliardy korun.