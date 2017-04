„Pečlivě se připravuje na nové jednání, kterého se klient zúčastní,“ konstatoval obhájce. Vysvětlil, že Dalík nemá žádné omezení v cestování, protože Nejvyšší soud vrátil celou věc zpátky před odvolací řízení, tedy před okamžik jakéhokoliv odsouzení.

To ostatně potvrdil i mluvčí pražského vrchního soudu Jan Fořt. „Obviněný se nachází ve stejné situaci, v jaké byl po prvoinstančním soudu. Celá věc se bude nadále odvíjet, jako by k odvolacímu řízení dosud nedošlo,“ doplnil mluvčí.

Dalík se přitom v minulosti opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že po propuštění z vězení chce emigrovat. „Odstěhuju se z České republiky. Mám tu nějakou firmu, kterou budu mít dál, která mi vydělává peníze, ale žít tu nebudu. Myslím, že se ke mně naše země nezachovala dobře, ani lidé v této zemi,“ řekl k tomu loni v rozhovoru pro server Neovlivní.cz.

Nový soud ještě letos



O jeho možném útěku před tuzemskou spravedlností se spekulovalo zejména těsně před nařízeným nástupem do vězení loni na sklonku léta, když byl jen o den dříve spatřen při odletu z ruzyňského letiště. Sám tehdy ale z rychlé (a předem ohlášené) cesty do Francie a Švýcarska vzkázal, že do vězení nastoupí, což také druhý den ve stanovené lhůtě učinil.

Na kdy by mohl vrchní soud nové líčení s Dalíkem nařídit, nechtěl v pátek mluvčí úřadu jakkoliv odhadovat. Fořt pouze uvedl, že by to mělo být ještě během letošního roku. Vrchní soud přitom bude vázaný názorem soudu Nejvyššího, který podřízené instanci vytkl špatné posouzení toho, podle jakého ­trest­ního zákoníku má být vlastně lobbista souzen.

Trváme na kvalifikaci uvedené v obžalobě a budeme požadovat přísnější trest, než byl původně uložen. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová

Právo už v pátek informovalo, že soud se přiklonil k novější verzi, platné od roku 2010, zatímco sám Dalík úspěšně poukazoval na to, že úprava platná v době údajné korupce, tedy v roce 2007, by pro něj mohla být výhodnější, a tedy měla být použita právě ta. [celá zpráva]

Stížnosti na údajně nespravedlivý proces, ignorování klíčových důkazů nebo na špatnou právní kvalifikaci Dalíkova činu ale naopak Nejvyšší soud shodil ze stolu a přiklonil se místo toho k dovolání nejvyššího státního zástupce, podle kterého měl lobbista dostat přísnější trest.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová v této souvislosti v pátek Právu potvrdila, že vyšší trest bude žalobce pro Dalíka u nového odvolacího soudu opět požadovat. „Trváme na kvalifikaci uvedené v obžalobě a budeme požadovat přísnější trest, než byl původně uložen,“ řekla Bradáčová.

Samotný důvod Dalíkova propuštění na svobodu pak označila pouze za formální vadu původního rozhodnutí. „Podstatné je to, že Nejvyšší soud zkonstatoval, že obžaloba předložila dostatečné množství důkazů, ten skutek se stal, je trestným činem a spáchal ho obžalovaný,“ konstatovala Bradáčová.

Ta také kvitovala, že Nejvyšší soud potvrdil původní kvalifikaci jejího úřadu, který údajnou žádost o úplatek charakterizoval jako podvod. Vrchní soud bude podle šéfky pražských vrchních žalobců povinen pouze znovu rozhodnout, podle jakého zákona bude uznána vina a uložen trest.