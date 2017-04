Kartářka slibovala 92letému muži a 48leté ženě, že jim s pomocí karet pomůže uhádnout výherní čísla Sportky.

Místo toho však od dvojice sázkařů postupně vylákala dohromady 795 tisíc korun a také šperky za zhruba 5000 korun. [celá zpráva] Peníze měly fungovat jako jakýsi magnet, který měl přitáhnout skoro stomiliónovou výhru, kartářka je údajně potřebovala k mystickému rituálu.

Výhra ale nepřicházela a dvojice pomalu ztrácela trpělivost.

Přemlouvali mne. Dědek říkal, ať to zkusím, když jsem jim vyprávěla, co moje prababička a babička dělaly obviněná kartářka

Sázkaři si na sumu půjčenou na rituální účely nechali napsat dlužní úpis, což jim alespoň otevřelo cestu k tomu, aby mohli peníze po kartářce později soudně vymáhat. Podle kartářky však většina z poskytnuté částky během opakovaných rituálů shořela.

Že by podváděla, žena odmítá. „Věděli, do čeho jdou. Přemlouvali mne. Dědek říkal, ať to zkusím, když jsem jim vyprávěla, co moje prababička a babička dělaly,“ obhajovala způsob numerické věštby kartářka.

Použila nějakou magii. Úplně mne oblbla. poškozený senior

„Pokud by stomiliónová výhra padla, dostala by desetinu. Použila nějakou magii. Úplně mne oblbla,“ oponoval stařec.

Kartářce se povedlo sázkaře oslovit při první, zkušební věštbě jejich minulosti, kdy prý uváděla snad pouze jim důvěrně známá fakta a události.

Na rozdíl od této sondy do minulosti však už při hádání čísel tak úspěšná nebyla. Jeden ze sázkařů, když kartářce postupně svěřil veškeré životní úspory, vyhrál s pomocí takto získaných čísel 120 korun.