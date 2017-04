Lupič přišel ve stanici metra Nádraží Holešovice k nic netušící ženě a zezadu jí k hrdlu přiložil ostrou stranou torzo pivní láhve. Poškozená uvedla, že jí při tom řekl: „Dej sem kabelku, nebo seš mrtvá.“

Žena byla z útoku tak šokovaná, že nezakřičela ani nevolala o pomoc. Naštěstí v tu chvíli do stanice přijela souprava metra, do níž se jí podařilo nastoupit, aniž by pachateli kabelku vydala. O napadení informovala policisty až zhruba hodinu poté, kdy už byla v zaměstnání.

Přepadený stihl útočníka vyfotografovat

FOTO: Policie ČR

„Útočník ještě chvíli zůstal na místě události, poté si šel pro své věci, nastoupil do soupravy a odjel do stanice Letňany. Policisté následně zjistili, že se muž před útokem pohyboval po holešovickém autobusovém nádraží,” sdělil policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Muže zachytily kamery i v metru

FOTO: Policie ČR

Další oznámení obdržela policie během pondělního dopoledne e-mailem. Pisatel v něm uvedl, že ho neznámý pachatel přepadl v osm hodin na Hlavním nádraží a odcizil mu batoh. Kolemjdoucímu se podařilo útočníka zastavit, batoh mu vzít a vrátit jeho majiteli. Poškozený ještě stihl pachatele vyfotit, fotku následně poslal policii.

Muže zachytily také kamery v metru.

FOTO: Policie ČR

„Policisté varují před nebezpečným lupičem a zároveň vyzývají veřejnost, pokud by muže v pruhované mikině a tříčtvrtečních kalhotách poznali, znali jeho totožnost nebo místo jeho pobytu či pohybu, aby policii předali informace prostřednictvím tísňové linky 158,“ vybízí mluvčí.