Kymr podle obžaloby mezi lety 2010 a 2016 na školních pobytech v Josefově Dole, na jachtě ve Středomoří, ale i u sebe doma prováděl celkem deseti chlapcům masáže celého těla včetně přirození, spal s nimi nahý, sprchoval se s nimi nebo vzájemně masturbovali.

Žáci podle obžaloby se všemi návrhy souhlasili, protože ho považovali za autoritu a také se báli zhoršení prospěchu.

Muž se ke všem skutkům přiznal, odmítl ale, že by se na žácích dopouštěl násilí. Tvrdil, že si v té době nepřipouštěl, že se dopouští něčeho nezákonného. Že na jeho jednání nebylo vše v pořádku, si prý uvědomil až ve vazbě.

Ve škole ředitel, venku kamarád



„Uvědomil jsem si, že jsem pravděpodobně nechtěně poškodil ty, na kterých mi záleželo. Uvědomuji si, proč moje jednání bylo vnímáno jako rozporné s mravy a morálkou. Mrzí mě, co se stalo,“ kál se před soudem. „Včas jsem nerozpoznal obavu a strach těch kluků, mimo školu jsem nebyl schopen rozlišit role ředitele a pedagoga a role kamaráda těch kluků. Bral jsem to tak, že mimo prostory školy je to jiné,“ uvedl v přípravném řízení Kymr, který se před soudem k jednotlivým bodům obžaloby odmítl vyjádřit.

Své jednání si vysvětluje svou sexuální orientací, uvědomil si totiž, že ho přitahují dospívající chlapci. „Líbil se mi kontakt s nahým mladíkem, zní to blbě, ale je to tak. Líbí se mi a přitahují mě mladí chlapci,“ přiznal se Kymr.

Konkrétně má podle svých slov fantazie o erotických masážích s chlapci mezi 17 a 20 lety. „Nikdy mě nepřitahoval klasický pohlavní styk mezi dvěma muži, to mi přijde dokonce odpudivé,“ konstatoval.

Po skončení výslechu bývalého ředitele vyloučila soudkyně Markéta Binderová veřejnost s ohledem na chránění zájmu poškozených.