„Během jednoho roku vylákal od své známé postupně statisícové částky, které mu dobrovolně posílala. Věřila jeho slibům, že jí vše vrátí. Žena ale doposud peníze zpátky nedostala. Podezřelý přitom dobře věděl, že jí nic nevrátí, protože neměl trvalý příjem a navíc je proti němu vedeno exekuční řízení,“ přiblížil Právu případ mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Muž je navíc podezřelý, že od jiného známého vylákal 27 tisíc korun jako úhradu za prodej části parcely v katastru Teplic. Ve skutečnosti ale k dispozici s pozemkem neměl žádná práva.

„Kromě toho si měl opatřit vysvědčení o státní zkoušce. Veřejnou listinu upravil a doplnil svými osobními údaji včetně toho, že si na ní dopsal vysokoškolský titul,“ dodal Vítek.

Muž byl podle něj obviněn z trestných činů podvodu a padělání a pozměnění veřejné listiny. Pokud by ho soud uznal vinným, mohl by strávit za mřížemi až osm let.