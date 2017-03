Soud potvrdil výjimečný trest za vraždu v poli

Rostislav Zámečník (35) půjde za loupežnou vraždu a pokus o další na 23 let ve vězení. Jeho komplic Rostislav Soukop (34) by pak měl strávit za mřížemi 14 let. Zámečníkovi trest potvrdil ve středu Vrchní soud v Praze, když zamítl jeho odvolání. Soukopovi původně devatenáctiletý trest soud snížil o pět let. Rozsudek je pravomocný.