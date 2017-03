Na 23 let do vězení půjde podle rozsudku osmadvacetiletý Michal Cvan, shodně po osmnácti letech dostali třicetiletý Simon Baier a třiačtyřicetiletý Jozef Minár. Podle soudu se Baier a Cvan dopustili loupeže a vraždy, u Minára šlo o dvojnásobnou loupež.

„Jednali jako členové organizované skupiny, po vzájemné domluvě a s vědomím následků jejich činů,“ upozornil soudce Vrtek. Případ ještě není u konce, Cvan a Baier se na místě odvolali.

Já jsem nechtěl nikomu ublížit. To Cvan ty lidi mlátil obžalovaný Baier

Předloni na podzim trojice podle obžaloby vnikla do domu čtyřiašedesátiletého muže v jedné z obcí na Blanensku. Na důchodce si počíhali, a když přišel ze zahrady, praštili ho přes hlavu teleskopickým obuškem. Následně jej svázali a bili, aby jim prozradil, kde má peníze a cennosti. Muže dokonce polili slivovicí a škrtali mu u hlavy zapalovačem. Muž z jejich řádění vyvázl s těžkým psychickým šokem a mnoha poraněními.

Házeli vinu jeden na druhého



Takové štěstí neměl devadesátiletý senior z Brněnska. Do jeho domu vpadli předloni den před Vánoci. Vyzbrojeni pistolí a pouty se vlámali do domu, a když se starý pán vzbudil, Baier a Cvan ho brutálně zmlátili, zatímco Minár z vedlejší místnosti je povzbuzoval, aby oběť už konečně umlčeli. Muž jejich řádění nepřežil. „Věděli, co mohou starému člověku způsobit, následky jim ale byly lhostejné,“ upozornil soudce Vrtek.

Baier při vynesení rozsudku neudržel emoce na uzdě a začal slzet ještě předtím, než se dozvěděl, na jak dlouho má jít do vězení. Jeho příbuzní pak v publiku hlasitě vzlykali.

Zleva Simon Baier, Jozef Minár a Michal Cvan u brněnského soudu.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

„Já jsem nechtěl nikomu ublížit. To Cvan ty lidi mlátil, choval se jako psychopat. Když jsme se dozvěděli, že ten starý pán umřel, plakal jsem. Cvanovi jsem pak řekl, že to pos..., a on na to jen opáčil, že co už. Já jsem lidem jen dával pouta, ale nebil jsem je. Je mi to moc líto,“ tvrdil u soudu Baier.

Vinu na svého kumpána házel zpět Cvan. „Nejeli jsme nikomu ublížit. Ten starý pán se začal budit, když na něj někdo posvítil baterkou, a Baier ho několikrát udeřil, když ho poutal. Ani na toho druhého jsem neútočil,“ odmítl Cvan, že by to byl on, kdo někoho bil. Minár většinou mlčel a ve vězení se již dříve pokusil o sebevraždu.