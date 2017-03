Třiatřicetiletá Sudků podle obžaloby vešla loni v červenci do nákupního centra na pražském Andělu s úmyslem vraždit. Údajně proto, aby dokázala lékařům z Psychiatrické nemocnice Bohnice, odkud ji ten den propustili, že je nemocná a nebezpečná, a zároveň proto, aby si tak zajistila další hospitalizaci v léčebně.

V supermarketu vešla do oddělení domácích potřeb a vybrala si tam kuchyňský nůž. Ten okamžitě vybalila z plastového obalu a zaútočila na první zákaznici, kterou spatřila, a velkou silou ji bodla do hrudníku a do břicha. Čtyřiapadesátileté ženě mimo jiné nožem přeťala žebro, poranila srdce, játra i žlučník. Žena podle pitevní zprávy zemřela během několika minut.

I potom, co napadená žena padla na zem, se ji Sudků snažila několikrát bodnout. Poté odešla do oddělení textilu, kde počkala na policii.

Video

Vyjádření advokáta a soudního znalce. Zdroj: Novinky.cz

Prý lékaře varovala, že je nebezpečná



Sudků ten den propustili z bohnické léčebny. „Na vizitě mi řekli, že ohrožuju pacienty a že nevědí, co se mnou. Řekla jsem primářovi a doktorce, že to je nebezpečný a že můžu někoho zabít,“ uvedla Sudků. Když nemocnici opustila, vydala se hledat ubytovnu. Měla prý ale u sebe jen 3200 korun, což by podle jejích slov nestačilo ani na jídlo na měsíc.

„Šla jsem do Teska, tam jsem si vyhlídla nůž, vzala si ten nůž, šla jsem do uličky, tam jsem si vyhlídla tu paní. Zatmělo se mi v hlavě, pak jsem šla na tu paní a zabila jsem ji,“ popsala svůj čin obžalovaná. „Měla jsem zatměno v hlavě, byla jsem bezmocná, neměla jsem kam jít, neměla jsem peníze, byla jsem zoufalá,“ vysvětlila soudu, jak se ocitla v obchodním centru.

„Lituju toho činu, kdybych mohla vrátit čas, tak to nikdy neudělám. Rodině paní se velice omlouvám, že jsem jim vzala manželku a maminku. Je mi to líto, neudělala bych to, omlouvám se,“ dodala.

Michelle Sudků v pondělí u soudu

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Škodu neuhradí, musela by prý krást



Rodina napadené ženy se k žalobě připojila s nárokem na majetkovou a nemajetkovou škodu v celkové výši 880 tisíc korun.

„Nemám na to. Potřebuju si našetřit na bydlení, pokud nebudu mít zajištěné bydlení po propuštění z vězení, pak budu pokračovat v trestné činnosti,“ upozornila soud, když ji předseda senátu Stanislav Králík požádal o vyjádření k uplatňovanému nároku.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Místo vraždy v obchodním domě. Archivní záběry. Zdroj: Novinky.cz

Sudků se podle obžaloby pokusila vraždit už o dva týdny dříve. Začátkem července vešla do kavárny na pražském Újezdu. „V úmyslu usmrtit nějakou ženu a pomilovat se s ní,“ uvádí obžaloba. Objednala si pivo a pozorovala hosty kavárny. Asi o hodinu později následovala dívku, která šla na záchod, počkala, až vyjde z kabinky a tričkem, které si sundala, ji začala škrtit.

Dívka se bránila a volala o pomoc, což zaslechl zaměstnanec kavárny. Když vešel na záchod, Sudků dívku přestala škrtit. Přivolaná policie ženu zadržela a následně ji převezla do Bohnic.

„Začala jsem ji škrtit, ona řvala, do toho přišla obsluha a tím se to ukončilo,“ popsala z jejího pohledu nepovedený útok Sudků. „Lituju toho, co jsem udělala a slečně se velice omlouvám,“ dodala obžalovaná, kterou zarazilo, že jí policisté nedali pouta. „Nedali mi pouta. Tohle není normální, vždyť jsem sexuální deviant,“ řekla Sudků.

Obžalovaní policisté



Vzhledem k tomu, že se lékaři od policistů nedozvěděli okolnosti útoku, byla Sudků zanedlouho propuštěna. Podle komise ministerstva zdravotnictví, která prověřovala postup psychiatrické nemocnice, lékaři nepochybili. Chyba prý byla v komunikaci mezi zasahujícími policisty, záchranáři a bohnickými lékaři.

Státní zastupitelství minulý týden podalo k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 na policisty žalobu kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. [celá zpráva]