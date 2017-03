„I my máme za to, že nebylo prokázáno, že by obžalovaný spáchal skutky, ze kterých byl obžalován,“ řekl Právu mluvčí VS Vladimír Lichnovský.

Večeř není rozhodně žádný svatoušek. V devadesátých letech byl zapleten do kšeftů s lehkými topnými oleji (LTO) a byl i odsouzen za podíl na vraždách dvou jiných podnikatelů zapojených také do obchodů s LTO a rovněž za přípravu vraždy novináře. Odseděl si ve vězení patnáct let.

Nyní mu obžaloba kladla za vinu, že se měl podílet na vraždách dalšího vlivného obchodníka s LTO Miroslava Kovaříka ze Zlína a Františka Blažíčka z Uherského Hradiště, který byl spojován s půjčkami peněz na vysoký úrok.

Kovařík zemřel v roce 1995 na parkovišti poté, co usedl za volant svého BMW. Nepřežil výbuch nastražené nálože, exploze mu utrhla ruce i nohy. Večeř podle obžaloby vraždu zorganizoval, najal na ni neznámého člověka nebo více osob a zajistil nástražný výbušný systém, který byl ve voze instalován. Při explozi, k níž došlo 12. května, seděla ve voze i podnikatelova nezletilá dcera. Ta útok přežila.

Tempus neuspěl



Podnikatel Blažíček byl zastřelen o několik dnů později - 23. května - přes okno v domě v Uherském Hradišti. Večeř podle obžaloby zajistil střelce, který pak muže usmrtil. Motivem obou činů měly být Večeřovy dluhy.

Kriminalisté jej zadrželi v dubnu 2015, měsíc před promlčením vražd Kovaříka a Blažíčka. Na jeho obvinění z nich se podílel tým Tempus, který vyšetřuje letité neobjasněné kauzy. Podle krajského i vrchního soudu však chybí jediný přímý důkaz, který by dokazoval jakoukoliv účast obžalovaného na těchto skutcích.

Již krajský soud v odůvodnění zprošťujícího verdiktu uvedl, že má pochybnosti o výpovědích svědků, kteří byli na případech zainteresováni. Šlo totiž většinou o bývalé obchodní partnery či členy ochranky, kteří měli k obžalovanému vesměs negativní, až nepřátelský vztah. K odsouzení podle něj chyběl uzavřený řetězec, byť jen nepřímých důkazů.

Vyřizování účtů



„Není dostatek důkazů, aby byl obžalovaný uznán vinným,“ zdůraznil Lichnovský. Pokud se soud prvního stupně dostal podle něj do důkazní nouze, tak „postupoval správně, pokud v pochybnostech o vině zprostil obžalovaného obžaloby.“

Sám Večeř od počátku tvrdil, že se na vraždách nepodílel a že šlo o vyřizování účtů mezi dvěma větvemi obchodníků s LTO, o pomstu vlivných vůči jeho osobě. Svědci, kteří proti němu vypovídali, tak podle něj činili ze msty, neboť se doznal k předchozí trestné činnosti, a dostal tak do problémů i komplice.

Za vraždy Večeřovi hrozilo podle starého trestního zákona až 15 let, případně výjimečný trest až 25 let nebo doživotí.