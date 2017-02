Tragédie se stala na zahradě rodinného domku. Na místě byli v tu chvíli majitel psů Pavel Horna a jeho známý, otec dítěte. Oba muži se na chodníku před domem věnovali připevňování poznávací značky na vozík za automobil a chlapci chvíli nevěnovali pozornost.

KOMENTÁŘE DNE: Až bude vládnout ANO - Proběhlý sněm hnutí Andreje Babiše analyzuje Jiří Pehe. Čtěte zde >>



Ten se sám vrátil zpět za psy na pozemek domu. Když si muži uvědomili, že s nimi není, začali ho hledat. Volali, ale nikdo se neozýval. Mysleli, že si možná hraje v domě u počítače.

Zhroutil se mi celý svět, měl jsem jen jeho obžalovaný otec

„Šel jsem dozadu, kde jsou kotce psů, které jsem sám stavěl. Podíval jsem se a viděl jsem tělíčko. Strašně jsem zařval. Běžel jsem tam. Okolo se pohybovali psi, ale jako normálně, přibíhali a zase odebíhali, žádná známka agrese nebo nevraživosti,“ vzlykavě vzpomínal otec, který dítě vychovával sám. Jeho matka žila v Anglii.

Snažili se o záchranu



Dítě leželo na zemi schoulené v prohlubni. „Napadlo mne, že ho napadli a je schoulený, aby se bránil. Přiběhl jsem a zvedl ho. Zaklonila se mu hlavička a já jsem uviděl tu strašnou díru do krku. Strašně jsem řval o pomoc,“ pokračoval obžalovaný a vzpomínal, že ihned začali se záchranou.

„Držel jsem mu ten krček, mezi prsty mi proudila krev. Pořád jsem se ho snažil zachraňovat, měl takový strašný, smutný oči,“ zaznělo také z jeho úst. Ani příjezd záchranářů, včetně příletu vrtulníku, už ale nemohl tragickou událost zvrátit.

Psi za plotem rodinného domu v Lužci nad Cidlinou.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Zhroutil se mi celý svět, měl jsem jen jeho. Moje děti z prvního manželství jsou už dospělé, silní jedinci, synek byl bezbranný, malý. Strašně lituju toho dne, že jsem tam šel, byla to shoda strašných okolností. Kdyby se to nestalo a měl jsem tam jít znovu, šel bych zase. Byl jsem skálopevně přesvědčený, že se nemůže nic stát. Sám jsem 40 let dělal kynologii, služební psy, mám pět německých ovčáků,“ vypověděl přerývavým hlasem obžalovaný. Jeho synek prý psy znal, často si s nimi hrál.

Problematičtí psi



V době, kdy k tragédii došlo, docházelo ke sloučení dvou smeček, psů majitele Horny a smečky jeho přítelkyně, která se k němu přistěhovala. Příčina to prý ale nebyla. „Strašně moc jsem uvažoval, co se tam stalo. Proč. Moje první reakce byla, že šlo o žrádlo,“ uvedl otec.

Nyní se kloní k názoru, že chlapec zřejmě utíkal, zakopl a způsobil si velkou ránu na čele. Některý ze psů možná běžel za ním. „Je to v povaze psa, reaguje instinktivně. Je tenká hranice mezi obranou a útokem. Ten pes asi v aktivní obraně udělal, co udělal. Chytil, kousnul, trhnul,“ poznamenal smutně muž.

Ze znaleckého posudku z odvětví kynologie, který byl zpracován v průběhu téměř tříměsíčního vyšetřování, vyplynulo, že se tragické události dalo předejít, kdyby muži nenechali chlapce bez dozoru.

„Ukázalo se, že se psy, nacházejícími se na pozemku majitele, byly již dříve problémy. V minulosti zaútočili na jiná zvířata nebo i přes zabezpečení vnikli na pozemky sousedů. Pravděpodobnost, že zaútočí, se dala alespoň předpokládat,“ uvedla před koncem roku policejní mluvčí. Není prý ani vyloučeno, že by psi v budoucnu nemohli opět zaútočit.