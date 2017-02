Hledají ho od ledna kvůli násilné potyčce, ze které je podezřelý, před několika dny navíc vynechal vyšetření u lékaře v rámci ochranné léčby. Policisté se s ním potřebují setkat, aby podal k případu vysvětlení.

Reitinger má ambulantní léčení nařízeno od roku 2013, kdy ho soud pustil z psychiatrické léčebny. Usadil se poté v Praze. Za dvojnásobnou vraždu v roce 2010 totiž nemusel do vězení, protože byl podle znalců při činu nepříčetný.

Policie se o něj začala nyní po letech znovu zajímat kvůli tomu, že údajně napadl svého známého. Žalobce vydal už na začátku ledna předběžný souhlas s jeho zadržením.

„Disponujeme relevantními a podloženými informacemi o místu pobytu,“ řekl v úterý Právu mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. „Je mimo republiku, cestou mezinárodní spolupráce policejního prezidia jsme v kontaktu i s policejními orgány v jiných zemích v Evropě i mimo,“ dodal bez dalších podrobností.

Podle profilu na Facebooku cestoval

Z Reitingerova profilu na Facebooku vyplývá, že v předchozích třech letech cestoval po Indii, Íránu a byl i na Krymu. Zveřejňoval také snímky s různými lidmi, zatím poslední zmínka je z loňského listopadu – fotka s neznámou dívkou, údajně pořízená v Praze.

Podle informací Práva Reitinger dal vědět svému ošetřujícímu psychiatrovi, že se chystá na dovolenou a možná určený termín vyšetření nestihne.

„Je sice vnímán jako podezřelý, měl se lednové potyčky účastnit, ale dokud nebudeme mluvit s ním a věc zcela neprošetříme, tak o něm nelze hovořit jako násilníkovi,“ upřesnil Hulan.

Vraždu spáchal už před sedmi lety

Muž je v ochranné léčbě kvůli sedm let staré vraždě, kterou spáchal v Českých Budějovicích. Matce a jejímu manželovi nejdřív vyhrožoval a dobýval se k nim do bytu. Zavolali na něj policii, on ale utekl.

Když policie odjela a začala po něm pátrat, vrátil se a přes balkón vnikl do bytu, oba zastřelil nelegálně drženou zbraní, otčíma navíc bodl nožem. Kriminalisté ho po několika dnech dopadli v Německu, kam ujel autem.

Trestní stíhání musel žalobce zastavit, protože podle znalců byl Reitinger v době činu nepříčetný. Soud ho nakonec neposlal do detenčního ústavu, ale uložil mu ústavní léčbu.

Skryté pátrání

Letos po něm policie nejdřív pátrala od ledna skrytě kvůli taktice, aby ho nevyplašila, a především s ohledem na samotného Reitingera. Později se ale dostal do veřejné databáze hledaných osob.

Policie varuje, že může být nebezpečný, ozbrojený ale zřejmě není.