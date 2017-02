Případ se stal již loni 17. října, ale policie oběma výtečníkům ve věku 33 a 34 let sdělila podezření ze spáchání přečinu krádeže až nyní. „Muži odcizili z automatu na výkup lahví dva kusy přepravek s celkem čtyřiceti kusy prázdných zálohovaných lahví v celkové hodnotě kolem tří set korun,“ uvedla v úterý mluvčí karlovarské krajské policie Věra Hnátková.

Oba muži přišli do prostoru s automaty na výkup pivních lahví krátce popoledni, přičemž jeden z nich vlezl hlavou napřed do spodní části automatu, kam se vkládají přepravky. Automat podle videa ale spustil pojízdný pás, který zloděje začal vtahovat do automatu. Kolega jej proto držel za nohy, aby jej automat zcela nepohltil. S jedoucím pásem oba zloději sváděli tuhý boj, přičemž tomu ležícímu dokonce stáhl oblečení až do půli zad.

Nenechali se vyrušit



Kumpána se podařilo kolegovi zachránit zřejmě i proto, že když čidlo zjistilo, že na dopravníku neleží homologovaná přepravka na pivo, ale zloděj, pás se zastavil. O tom, že drzost zlodějů nezná mezí, svědčí i to, že se oba výtečníci nenechali vyrušit ani příchodem jedné ze zákaznic obchodního domu, která přišla vrátit dvě přepravky lahví.

„Oba muži se trestného činu dopustili i přesto, že byli rozsudkem okresního soudu v posledních třech letech za stejný trestný čin odsouzeni. V případě prokázáni viny hrozí dvojici mužů až tříletý trest odnětí svobody,“ uzavřela Hnátková.