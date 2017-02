Tresty od dvou do čtyř let soud uložil i čtyřem obchodním zástupcům. Případ někdejšího jednatele další distribuční firmy Nápoje Cyrano Dominika Nagye soud vyloučil k samostatnému projednání. Rozsudek zatím nenabyl právní moci. Obžalovaní zvažují, že se proti němu odvolají.

„Obžalovaný Čaniga byl v likérce prodlouženou rukou Tomáše Březiny. A v nočních hodinách se v likérce přečerpával z tajných skladových zásob zabetonovaných v podzemí líh pořízený z Březinova Morávia Chemu a vyráběl se alkohol,“ sdělila předsedkyně senátu Iveta Šperlichová.

Jak může někdo nabízet alkohol s dvěma ceníky a bez faktur

a říct, že to bylo neúmyslně. soudkyně

Směrem k obchodním zástupcům uvedla, že nevěří jejich upřímné lítosti. Přesto jim senát udělil mnohem nižší tresty, než jak jim navrhoval státní zástupce. Ten pro ně žádal nepodmíněný trest od pěti do sedmi let.

Upřímná lítost?



„Stěží říct, zda toho upřímně litují obchodní zástupci,“ podotkla soudkyně a poukázala na vyjádření obžalovaného Rozumka, který u soudu řekl: „Plně se doznávám. Ale z mého pohledu to bylo absolutně neúmyslně.“

„Jak může někdo nabízet alkohol s dvěma ceníky a bez faktur a zároveň říct, že to bylo neúmyslně. Měli povinnost odebrat 5 až 15 procent oficiálně na fakturu, zbytek bez faktur s platbou v hotovosti. To realizovali obchodní zástupci. Ať mi někdo vysvětlí, že to bylo absolutně neúmyslně,“ doplnila Šperlichová.

Škoda způsobená státu byla podle státního zástupce Roberta Henzela vyčíslena na 1,29 miliardy korun. Likérku Drak fakticky vlastnil a ovládal podnikatel Radek Březina, který je za nelegální obchody s lihem se škodou 6,7 miliardy korun nepravomocně odsouzen k 13 rokům vězení.

Dalším šesti jeho blízkým kumpánům udělil v prosinci 2015 olomoucký krajský soud tresty od čtyř do 12 let, jeden vyvázl s podmínkou. Čtyři roky dostal Tomáš Březina. Od loňského srpna leží kauza u vrchního soudu. Většina obžalovaných se proti rozsudku odvolala, u některých podal odvolání také žalobce.