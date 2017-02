Stejný trest soud vynesl už v loňském roce, pražský městský soud ho ale zrušil a Krejčovou zprostil obžaloby. Nejvyšší soud po dovolání nejvyššího státního zástupce nicméně oba rozsudky zrušil a případ vrátil na začátek. Případem se vzhledem k odvolání Krejčové opět bude zabývat Městský soud v Praze.

50 kilo vs. 100 kilo



Krejčová podle nepravomocného rozsudku nalehla v červenci 2015 plnou vahou svého těla (asi dvaapadesát kilogramů) na policistu, který zaklekl a poutal jejího přítele, jenž vsedě odmítal uvolnit cestu protiislámským demonstrantům v dolní části Václavského náměstí v Praze. Bezmála sto kilo vážící policista tím měl utrpět zranění levého ramene, ve kterém mu podle něj „křuplo“ a posléze si kolegovi stěžoval na bolest zad.

Soud ve středu nechal na žádost státní zástupkyně přehrát zpomalený záznam ze zásahu, na kterém je zaznamenána akce Krejčové vůči policistovi. Podle státní zástupkyně i soudkyně Edity Beranové video prokazuje, že Krejčová na policistu nalehla a způsobila mu zranění.

Aktivistka Kateřina Krejčová ve středu u soudu

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„V daném případě je posuzována intenzita jednání obžalované, intenzita toho, jak působila na výkon funkce úřední osoby,“ uvedla Beranová s tím, že obžalovaná policistu překvapila zezadu, kdy to nečekal a jeho příslušné svalové skupiny na její jednání nebyly připraveny. Fakt, že policista váží dvojnásobek toho co Krejčová, nemá na danou situaci podle Beranové vliv. „Lze předpokládat, že kdyby její jednání očekával, dokázal by se na její jednání díky své fyzické konstituci připravit a ke zranění by nedošlo,“ dodala soudkyně.

Aktivistka Kateřina Krejčová ve středu u soudu

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Nevyžaduje se vůbec, aby následkem jednání pachatele byla újma na zdraví,“ konstatovala v závěrečné řeči státní zástupkyně Zdeňka Gallková. „Mám za to, že bylo dostatečným způsobem dokázáno, že to nepatrné zranění ramene způsobila,“ dodala nicméně žalobkyně.

Stejné policejní metody



S tím ale nesouhlasili ani Krejčová, ani její advokát Pavel Uhl. „Ke kontaktu mezi obžalovanou a poškozeným došlo až poté, co byla zachycena strážníkem stojícím za ní,“ komentoval přehraný videozáznam Uhl, podle kterého video vylučuje mechanismus způsobení zranění popsané znalcem obžaloby, tedy škubnutí ramenem. „Chytil mě v tu chvíli za břicho – co se stalo potom, bylo výsledkem ztráty rovnováhy,“ dodala Krejčová.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Video z policejního zásahu proti demonstrantům

„V tomto monstrprocesu nejde o mou osobu. Jde o exemplární potrestání, které má varovat veřejnost, aby se neodvažovala na policisty vyskakovat,“ prohlásila v závěrečné řeči Krejčová. Od začátku trestního stíhání za ní, jak uvedla, chodili disidenti a signatáři Charty 77 a říkali jí: „Opravdu si nechal napsat neschopenku? Tyhle metody známe, je to pořád stejné.“

Krejčová také podotkla, že si za svým jednáním stojí a dnes by nejednala jinak.

„Děkuji za tuto zkušenost, která mi dala něco, co nejde vyhandlovat v tuzexu nebo nabiflovat přes noc – touhu a odvahu,“ uvedla s odkazem na básníka Václava Hraběte na závěr Krejčová.