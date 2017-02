Podle státní zástupkyně Lucie Žabkové porodila obžalovaná loni 20. února ve tmě venku na travnaté části zahrady, za drobného mrholení, když teplota vzduchu dosahovala pouhých dvou stupňů Celsia. Po porodu novorozenci neposkytla potřebnou péči, soudní znalci navíc později zjistili, že v jeho krvi koloval alkohol. Žena, která tedy musela být v době porodu pod vlivem alkoholu, své těhotenství tajila. Údajně ze strachu před manželem.

Tělíčko mrtvého dítěte poté schovávala v papírové krabici s oblečením doma na otevřeném balkónu. Poté, co ho zde po dvou měsících objevilo další její dítě, které se o hrůzném nálezu svěřilo po Facebooku kamarádce, ukryla ostatky v igelitové tašce do propusti mostku pod příjezdovou komunikací. Zde pozůstatky miminka našla policie.

Tajila prý těhotenství ze strachu před mužem

Soud neuvěřil, že se nejednalo o vraždu, ani po emotivní závěrečné řeči obžalované, kterou přerušovaly její vzlyky a pláč. Připomněla, že si v životě prošla peklem a že to byly právě děti, které jí dávaly sílu přežít.

„S manželem nebylo jednoduché soužití a jsem ráda, že to mám za sebou. Tu noc co, se to stalo, mě napadl. Já porodila za velmi nepříznivých podmínek. Sama. Doma. Věděl, že jsem těhotná, upřel mi veškerou pomoc,“ tvrdila soudu žena, která byla těhotná celkem šestkrát. Po narození tří dětí, které vychovává, ale další nechala v nemocnici k adopci a páté se údajně narodilo předčasně a mrtvé.

„Kdyby toto mé čerstvě narozené dítě vykazovalo známky života, postarala bych se o něj. Dala bych ho k adopci, vzala bych ho do nemocnice. Opravdu mi je líto, co se stalo, ale svému dítěti jsem neublížila,“ řekla na závěr.

Muž nepracoval a pil

„Manželství bylo disharmonické, muž nepracoval, požíval alkohol, docházelo k napadání. Ovšem bylo znaleckými posudky dokázáno, že nešlo o domácí násilí. Obžalovaná na něm závislá nebyla, a to ani finančně, ani se nikde nehovoří o emoční závislosti,“ oponoval její verzi soudce Luboš Sovák v odůvodnění rozsudku.

Žena z Pardubického kraje byla uznána vinnou z vraždy novorozeného dítěte.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Obžalovaná podle mínění trestního senátu od počátku dělala vše pro to, aby se dítě nenarodilo. „Těhotenství tajila, maskovala se volným oblečením, nechodila k lékaři, požívala alkoholické nápoje. Vzhledem k tomu že se jednalo už o šesté těhotenství, nemohl ji porod zaskočit. Musela ho očekávat, přesto se vůbec nepřipravovala,“ upozornil předseda senátu s tím, že porod v takovém počasí může skončit pouze úmrtím dítěte během krátké doby.

„Myslíme si, že nechtěla, aby se to dítě narodilo, a měla zájem, aby zemřelo. Soudněznalecké posudky hovoří tak, že nemáme pochybnosti, že se narodilo živé. Kdyby mu byly obžalovanou poskytnuty určité podmínky, přežilo by,“ dodal Sovák.

Naopak obhajoba žádala zproštění obžaloby. „Znalci za pravděpodobnou příčinu úmrtí považují udušení s ohledem na nedostatek kyslíku. Ale v tomto případě se nepodařilo jasně prokázat, co bylo příčinou úmrtí,” řekla obhájkyně Jana Malá.