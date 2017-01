Bylo 3. ledna, když Filip Zachař odjel za kamarády do Kutné Hory, odkud se vrátil do Prahy na schůzku, a následně jel do Žatce na další setkání. Přítelkyni se ozval po šesté hodině večer, přičemž jí řekl, že do devíti bude doma. Muž se nevrátil, telefon je němý a zmizelo i auto, kterým cestoval.

„Poslední známý pohyb pohřešovaného je zaznamenán na náměstí Bratří Venclíků na Černém Mostě. Je to malinko nelogické, neboť tato lokalita je úplně opačným směrem, než kterým měl pohřešovaný vyrazit na avizované schůzky. Avšak nikdo z příbuzných, kamarádů a známých nedokáže alespoň okrajově vysvětlit, proč by do této lokality jezdil,“ řekl mluvčí policisté Tomáš Hulan.

Spolu s ním zmizela i Škoda Superb combi, kterou měl půjčenou ze servisu, protože své auto měl nabourané. Podle policie byl muž zadlužený. Nebyl schopen plnit své závazky, neplatil nájemné za provozovny a leasing za auta. Částky se pohybovaly v miliónech korun. Jak Hulan podotkl, že podobnou sumu dlužili pohřešovanému i jeho obchodní partneři.

Vypařil se?



Rodina a přítelkyně odmítají, že by spáchal sebevraždu. Plánoval dovolenou a svatbu i další podnikání. „V tuto chvíli kriminalisté prošetřují celou událost pro podezření z trestného činu zbavení osobní svobody. Členy týmu jsou i kriminalisté z oddělení vražd. V takovýchto případech kriminalisté vždy prošetřují všechny možné verze, které jsou alespoň minimálně pravděpodobné. A dokud tyto všechny varianty prokazatelně nevyloučí, musí s nimi neustále pracovat,“ konstatoval Hulan.

Verzí je proto hodně, od vraždy přes únos, sebevraždu až po verzi, že se stal obětí dopravní nehody a leží v nemocnici v bezvědomí, aniž by někdo znal jeho totožnost.

„V rámci prošetřování ale musí detektivové pracovat i s variantou, že dotyčný chtěl zmizet. Motivem tohoto jednání mohly být shora zmíněné dluhy. Pokud by kdokoli disponoval jakýmikoliv informacemi k osobě pohřešovaného, předejte je prosím kriminalistům prostřednictvím linky 158,“ uzavřel mluvčí.