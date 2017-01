Neustálé sledování, osočování, žárlivé scény, urážky, vyhrožování, a dokonce i pokus o únos dítěte dostaly nakonec Běleckého až před soud, kde se nyní zpovídá z nebezpečného pronásledování.

Zpočátku všechno vypadalo růžově. „Ozval se mi přes Facebook a chtěl, abych mu na sebe dala kontakt, že je přesvědčený o tom, že obvinění mého přítele jsou nepodložená a že stejně jako já věří v jeho nevinu. Měla jsem pocit, že mi chce pomoci. Byla jsem ráda a dala mu telefonní číslo,“ vypovídala žena před soudem.

„Byl pozorný, milý“

Muž jí pak začal pravidelně volat a chodit za ní na návštěvy do léčebny.

„Byl pozorný, milý a přátelský. Když mě pustili, nabídl se mi, že mi pomůže vyklidit starý byt a přestěhovat se k sestře. Potom jsem od něho dostala zprávu, že se do mě zamiloval a že chce být víc než jen kamarád,“ vybavovala si.

Křičel, že jsem šlapka, že všechny peníze prochlastám. poškozená

Zlom v chování Běleckého podle ní nastal, když mu odepsala, že s ním žádný bližší vztah rozhodně navázat nechce, a přestala mu brát telefon.

„Pak to začalo. Neustále psal, že mě sleduje a vidí, kde právě jsem. To prokládal ještě nadávkami. Když už mi mobil vyzváněl v kuse několik minut, tak jsem ho vzala a on na mě křičel, že když mě nebude mít on, tak nikdo, a že je mu jedno, když půjde sedět. Vyhrožoval také, že mě připraví o děti. Stačí, když na sociálce řekne, že můj přítel dceru skutečně zneužíval, že jsem se mu s tím svěřila,“ pokračovala žena rozechvělým hlasem.

Opravdový strach dostala, když si od Běleckého přečetla zprávu, že najal cikány a že jedou vymlátit dům její sestry, kde v tu dobu bydlela. To už také věděla, co je Bělecký zač, že byl v minulosti odsouzený za násilí. Vyměnila proto telefonní číslo a přestěhovala se na jiné místo. Pokoj měla až do doby, kdy se s Běleckým náhodně potkala v Nýrsku.

Nechtěl jí dát dítě

„Přišel ke mně, když jsem s dcerou stála na autobusovém nádraží. Holku vzal do náruče a nechtěl mi ji dát. Křičel, že jsem šlapka, že všechny peníze prochlastám a že se o malou postará. Bylo mi to hrozně nepříjemné, lidé se otáčeli. Nakonec jsem mu dceru vytrhla a šly jsme pryč. Byl nám pořád v patách,“ líčila nepříjemné okamžiky.

Nakonec se schovaly v cukrárně. „On tam ale přišel a řval, že jsem blázen a patřím do Dobřan. Zavolala jsem švagrovi o pomoc, nato se sebral a odešel. Po tomto incidentu jsem už šla na policii,“ uzavřela žena, která kvůli psychickým problémům dostala plný invalidní důchod a pravidelně musí brát antidepresiva.

Bělecký před soudem tvrdil, že výpověď ženy z Klatovska je od začátku do konce jedna velká lež.

Soud má SMS



„Byla to ona, kdo se mi vnutil. Když tady mluvíme o oběti stalkingu, tak to jsem byl naopak já. Musel jsem se jí každou hodinu hlásit, co dělám. Když jsem to neudělal, tak hned volala, že jsem určitě někde s nějakou kurvou. Je to chudinka v invalidním důchodu, která za nic nemůže a můžu za to já,“ prohlásil obžalovaný muž s tím, že si připadá jako hromosvod, na který se to má všechno svést.

Tvrdil, že s ní měl intimní vztah. „Souložili jsme třikrát někdy i čtyřikrát do týdne. Dokonce jsme to dělali u stromu, kde se oběsil její přítel,“ vypověděl Bělecký. To, proč skončil na lavici obžalovaných, vysvětlil tím, že se ho žena potřebovala zbavit. „Jinak by jí nedali invalidní důchod, podmínkou bylo, aby byla sama,“ dodal Bělecký.

Soud má k dispozici přepisy SMS zpráv, které obžalovaný ženě posílal. Některé u soudu zazněly. „Nedaruji ti to. Myslíš, že jsem blbeček, ale na blba si jen hraju a ty mně to žereš.“

Soud by měl vynést rozsudek příští měsíc.