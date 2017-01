Policistům, kteří kvůli pátrání a přijímání poznatků od veřejnosti zřídili na lince 158 speciální call centrum, do současné doby přišlo na zhruba 250 poznatků. Zhruba čtvrtina těchto poznatků je od různých senzibilů a médií. Kriminalisté se poznatky ihned zabývají, vyhodnocují je a prověřují.

„Práci jim ovšem komplikují a ztěžují lidé, kteří si záměrně poznatky vymýšlejí. Pisatelé převážně na sociálních sítích si neuvědomují, že chvíle slávy a zájmu pro ně je pro kriminalisty obrovské množství práce,” řekla ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Podle ní se na prověření takového poznatku musí tříštit síly, které by případně v tu chvíli byly potřeba jinde. „Mezi takovými pisateli jsou nejenom dospělí, ale i děti,“ dodala.

Vyslechli desítky osob



Policisté do současné doby provedli desítky výslechů osob z nejbližšího okolí ztracené dívky. „Jednalo se o výslechy matky, babičky, přítele a bývalého přítele matky, biologického otce, příbuzných a rodinných známých. Tento okruh se ale samozřejmě dále rozšířil na širší okruh rodiny, jako jsou příbuzní příbuzných a známí známých,“ uvedla Hyšplerová.

Kriminalisté rovněž hovořili s nejbližšími kamarády Michaely, se spolužáky ze školy a i učiteli. Policejní psycholog s těmito dětmi pracoval v rámci skupinové krizové intervence. „Poté pracoval i s jejich rodiči, kteří zmizení Míši mohou vnímat také jako pro ně tíživou situaci. Snažil se jim vysvětlit, co policie v tomto případě dělá všechno a že to, co teď jejich děti nebo i oni sami prožívají, je normální,“ vysvětlila policejní mluvčí.

Policisté provedli rozsáhlé pátrací akce v okolí bydliště Michaely, ale i v širším okruhu. Vyhodnocují stovky hodin záznamů z kamerových systémů nejen z města Ústí nad Labem, ale i dalších měst a důležitých míst v Ústeckém kraji. Policisté prověřovali i záznamy ze soukromých kamer v autech či na domech, o které požádali veřejnost. Dalším z řady opatření byla výzva v městské hromadné dopravě. V každém trolejbusu byla vyvěšena fotografie Michaely s jejím popisem.

Matka nahlásila zmizení své 12leté dcery ve středu 11. ledna kolem 18.45 hod. večer. Policisté ihned zahájili pátrání. Dívka byla údajně ještě kolem páté až šesté hodiny ráno doma, matka odcházející do práce ji ale nekontrolovala. Dívčin telefon nebyl aktivní od večera 10. ledna. Dívka mohla zmizet cestou do školy, kam již nedorazila.

Michaela Patricie Muzikářová je zhruba 155 až 160 centimetrů vysoká, štíhlá a má hnědé vlnité vlasy. Vidí špatně na dálku – nosí dioptrické brýle s růžovými obroučkami. Dívka na sobě měla při odchodu z domova s největší pravděpodobností černého kulicha s bambulí, prošívaný kabát tmavé barvy ke kolenům, legíny a kozačky, ze kterých vykukuje bílá kožešina. Na zádech měla růžový batoh s postranními kapsami značky Nike.