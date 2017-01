Potyčka ve Frýdku se změnila v boj o život, oběť zachránili svědci

Pokusem o vraždu skončila na Frýdecko-Místecku ostrá potyčka mezi dvěma muži ve věku 59 a 50 let. Staršího z nich vzal již soud do vazby. V letošním roce je to již druhý pokus o vraždu v Moravskoslezském kraji.