Mladík využil svého práva a nevypovídal. K vraždě se ale přiznal policistům v přípravném řízení. Zdůvodnil ji tehdy tím, že slyšel hlasy, které mu říkaly: „Musíš zabít.“

Žalobkyně pro něj žádala trest v polovině zákonné sazby, která činí 15 až 20 let. Obhájce chtěl trest pod její spodní hranicí. Opíral se o závěry psychiatra, podle kterého byl Mikulka v době činu ve stavu středně těžké opilosti, přičemž jeho ovládací schopnosti byly podstatně snížené. „Byl tedy ve stavu snížené příčetnosti,“ tvrdil advokát.

Krajský soud však tyto argumenty neakceptoval. „Nebylo to možné, neboť do stavu, v němž vraždil, se dostal zcela sám,“ vysvětlil předseda senátu Eduard Ondrášek. Výši trestu zdůvodnil tím, že obžalovaný si počínal zvláště surovým a trýznivým způsobem, přičemž použil několik mechanismů útoků, z nichž každý sám o sobě mohl vést k usmrcení. KS také zohlednil to, že Mikulkova resocializace je podle znalců téměř nulová.

Agresivní typ



„Zabezpečovací detence je pak uložena proto, že trpí poruchou osobnosti s rysy agresivity. Další ústavní léčba, která u něj v minulosti nevedla k efektu, by neměla smysl,“ dodal Ondrášek.

Hrůzná událost se stala v blíže neurčené době z 21. na 22. prosince roku 2015 během večírku, kterého se v zahradním domku v místní části Olomouce Chválkovicích zúčastnilo pět lidí. Mikulka, který žil v olomouckém azylovém domě, po předchozí hádce a v opilosti nešťastníka fyzicky napadl.

Nejprve ho pěstmi surově mlátil do krku a hlavy. Poté ho do stejných míst s velkou intenzitou kopal. Vzápětí vzal i v chatce volně odložený nůž a nešťastníka mimo jiné bodl do pravého stehna a pak mu zasadil další rány zejména do oblasti krku.

Později ho z chatky vytáhl s pomocí další osoby ven, kde v útoku pokračoval. Znovu ho kopal, dusil a nožem bodal. Napadený utrpěl mnohačetná vážná zranění, přičemž bezprostřední příčinou úmrtí bylo vykrvácení po bodné ráně do stehna.