Obžalovaný bezdomovec, který se na ulici ocitl před lety po rozvodu manželství, se podle obžaloby v noci na 19. července v prostoru zvaném Jezerní vrh za Koreou ve svém stanu pohádal se sousedem z vedlejšího příbytku.

Opilecký výstup podle spisu vygradoval v okamžiku, kdy Kefurt popadl kuchyňský nůž a poškozeného třikrát bodl a dvakrát řízl kuchyňským nožem do krku, hlavy či předloktí, čímž mu způsobil četná zranění. V důsledku hluboké bodné rány do krku ztratil muž mnoho krve, došlo k akutní nedokrvenosti orgánů, otoku mozku a plic. To vše vedlo ke smrti.

Kefurt se před soudem bránil, že šlo o sebeobranu. Poškozený, který byl podle něj psychicky nemocný a pod vlivem alkoholu pokaždé hodně agresivní, přišel notně opilý k němu do stanu.

Obžalovaný měl strach



„Hned začal vyhrožovat, že mě oddělá. Řekl jsem mu, ať jde pryč, že chci spát,“ popsal obžalovaný začátek krvavého incidentu s mužem, ze kterého měl údajně strach. Před časem ho totiž bodl nožem do stehna, Kefurt tehdy ztratil dva litry krve a skončil v nemocnici.

Obžalovaný, který sám po celý den popíjel červené víno, poškozeného ze stanu vypoklonkoval. Ten se tam ale po chvíli vrátil. Když ho vyhodil podruhé, volal údajně na tísňovou linku 158 s tím, že je napadán. Policista mu prý kvůli rozbitému sluchátku jeho mobilního telefonu nerozuměl, a tak zavěsil.

Když se poškozený dobyl do stanu potřetí, Kefurt ho podle svých slov varoval, že se bude bránit. „Svítil mi baterkou do obličeje, sprostě mi nadával, sápal se po mně a plival mi do tváře,“ přiblížil obžalovaný situaci, která údajně předcházela několikaminutové rvačce. Ta skončila tragicky, Kefurt totiž vzal do ruky kuchyňský nůž a svého protivníka bodl.

„Bylo to v afektu, ohnal jsem se, jenom jsem se bránil. Bál jsem se, že mi zase ublíží,“ vysvětloval obžalovaný u soudu. Při výslechu v přípravném řízení na policii však Kefurt přiznal, že svého soupeře bodl do krku záměrně, protože na sobě měl černou vestu, kterou by nepropíchl.

Zbraň odhodil opodál



Jedna ze tří ran byla smrtelná. Poškozený po ní vyšel ze stanu a asi po šesti metrech padl na zem a podle lékařů záhy poté zemřel. Obžalovaný u soudu tvrdil, že nevěděl, jak vážné zranění muži způsobil, jinak by mu prý přivolal pomoc. Myslel si, že odešel do svého stanu. Pod rouškou tmy se pak zbavil vražedné zbraně, kterou odhodil opodál. Tehdy již mrtvého muže si prý ale nevšiml. „Byla tma, nic jsem neviděl,“ zdůraznil.

Když ráno vyšel ze stanu a narazil na ležícího muže, myslel si prý, že „dospává opici“. Až po chvíli si všiml, že nedýchá. Ani tehdy ale pomoc nepřivolal. Nejprve zašel do asi kilometr vzdáleného azylového domu, kde se svěřil kamarádovi. Ten mu řekl, ať přivolá policii.

Obžalovaný, který byl v minulosti několikrát stíhán za majetkové trestné činy, má podle soudních znalců, kteří před soudem vypovídali, mírně podprůměrný intelekt. Netrpí psychickou chorobou, nicméně kvůli alkoholismu má narušenou osobnost. Proto mu prý nelze všechno věřit. Hlavní líčení má pokračovat v pátek výpověďmi předvolaných svědků.