Žena dítě porodila loni 11. března v garsonce u svého bratra, kde v tu dobu žila. Bylo to necelé tři měsíce po tom, co se s přítelem rozešla po čtyřleté známosti.

Dítě schopné dalšího života měla podle obžaloby po porodu zabalit do ručníku a do igelitové tašky a poté, co se umyla, ho měla odnést za město a pohodit na kraji pole. Tam ho o zhruba měsíc později našel traktorista.

Dítě mělo zlomenou spánkovou a temenní kost a pohmožděninu mozku, což vedlo k jeho smrti. Podle obžaloby žena působila na hlavu dítěte tupou silou.

Nebylo to úmyslné ani plánované, nechápu, co se se mnou stalo. obžalovaná

Obžalovaná odmítla, že by vraždu dítěte plánovala. „Nebylo to úmyslné ani plánované, nechápu, co se se mnou stalo,“ vypověděla před soudem.

Bývalý přítel prý na ženě pozoroval, že v některých obdobích přibírala na váze. „To, že byla těhotná, jsem vůbec nevěděl. To, co se stalo, jsem se dozvěděl až z televize a když za mnou do práce přijela kriminálka,“ vypověděl muž.

Nechtěla s ním spát



Muž u soudu podrobně popisoval soužití s ženou. „Náš vztah se vyvíjel krásně, byl jsem šťastný,“ uvedl. Sice bydleli každý zvlášť, navštěvovali se ale denně.

Problémy prý začaly až v létě roku 2015. Tedy v té době, kdy žena otěhotněla. „Pak byla odměřená, nechtěla se mnou spát,“ řekl.

Prý se také dozvěděl, že ho podvedla s jiným mužem. Nakonec se v době Vánoc v roce 2015 rozešli.

Nyní k ní nenávist necítím, necítím k ní nic. bývalý přítel obžalované

Muž nevěděl, že v době jejich vztahu žena otěhotněla vícekrát. „To, že byla na dvou potratech, mě dostalo nejvíc,“ prohlásil muž.

Když soud poslal ženu do vazby, bylo mu jí prý líto. „Nyní k ní nenávist necítím, necítím k ní nic,“ dodal muž.

Obžalované matce nyní hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Soudní jednání je naplánované do pátku. Zatím není jasné, kdy by mohl padnout rozsudek.