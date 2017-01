Informace o pátrání mají všichni policisté na území České republiky. „Toto pátrání probíhá od počátku v celém schengenském prostoru. Ve chvíli, kdy se jedná o jakoukoliv pohřešovanou osobu, tak jde pátrání automaticky do celého schengenského prostoru,“ řekla Právu ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Zmizelá dívka na fotografiích, které má policie k dispozici

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Bližší spolupráci ohledně pátrání ale policisté z Ústí navázali s německými kolegy. „Od počátku jsme vzhledem k blízkosti hranic požádali o spolupráci i německé kolegy, se kterými je spolupráce užší,“ uvedla Hyšplerová.

Do pátrání po dívce z Ústí se zapojili strážníci městské policie.

FOTO: Městská policie Ústí nad Labem

Policie zařadila pátrání po dívce do Národního koordinačního mechanismu v kategorii Dítě v ohrožení. Systém je založen na rychlém přenosu informací o pohřešovaném dítěti od policie k veřejnosti, zejména prostřednictvím médií.

Hlásí se i senzibilové



Policisté zřídili kvůli pátrání speciální call centrum na lince 158, do úterního poledne přijali zhruba 70 poznatků od různých lidí. Mezi nimi jsou i senzibilové. Policii ale na stopu zatím nepřivedli. Poznatky od volajících jsou předávány kriminalistům, kteří s nimi ihned pracují a vyhodnocují je.

„Mezi těmito poznatky jsou asi tak v 25 procentech poznatky od různých senzibilů a médií,“ dodala Hyšplerová. Na pátrání se každý den podílejí dvě desítky policistů, kteří jsou součástí speciálně zřízeného týmu.

Místo bydliště ztracené dívky

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Větší pátrací akce po dívce v místě jejího bydliště a okolí se uskutečnily o víkendu. Do nich byly zapojeny desítky policistů z místních obvodních oddělení, speciální pořádkové jednotky a kriminalistů. Prohledávaly se suterény domů, sklepy, půdní prostory, ale i kontejnery na odpad. Do pátrání byli rovněž nasazeni i speciálně vycvičení psi na vyhledávání osob.

Matka nahlásila zmizení své dvanáctileté dcery minulou středu kolem 18.45 večer. Policisté ihned zahájili pátrání. Dívka byla ještě kolem páté až šesté hodiny ráno doma, kdy měla začít komunikovat na sociálních sítích. Její matka odešla do práce dříve, dívka se do školy vypravovala sama. Že chtěla do školy jít, naznačuje policistům chybějící učení. Pak stopa po dívce mizí.

Dívka žije podle policie v neúplné rodině s matkou v ústecké čtvrti Klíše. Navštěvuje šestou třídu nedaleké základní školy. Podle policistů neměla důvod z domova odejít a ani to nikdy předtím neudělala.

Škola, do které dívka minulý týden nedorazila

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Michaela Patricie Muzikářová je zhruba 155 až 160 centimetrů vysoká, štíhlá, má hnědé vlnité vlasy. Vidí špatně na dálku, nosí dioptrické brýle s růžovými obroučkami. Dívka na sobě měla při odchodu z domova s největší pravděpodobností černého kulicha s bambulí, prošívaný kabát tmavé barvy ke kolenům, legíny a kozačky, ze kterých vykukuje bílá kožešina. Na zádech měla růžový batoh s postranními kapsami značky Nike.