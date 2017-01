Dozorový žalobce z Městského státního zastupitelství v Praze stíhání policisty sice celkem třikrát ve shodě s návrhem Generální inspekce bezpečnostních sborů podmínečně zastavil se zkušební dobou 21 měsíců, pokaždé jeho rozhodnutí zrušili nadřízení pražští vrchní žalobci. Učinili tak i tentokrát koncem loňského roku, a navíc dali státnímu zástupci jasné pokyny, jak má s případem naložit.

„Domníváme se, že v celém kontextu jak chování obviněného, tak závažnosti trestné činnosti, splněny podmínky pro odklon trestního řízení nejsou. A ve věci by měla být podána obžaloba, takto dostal i pokyn státní zástupce,“ řekla včera Právu pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová.

Lhal a nebyl aktivní

Podle informací redakce její úřad policistovi vyčítá zaprvé to, že po nehodě podepsal úřední záznam, v němž je celý incident popsán jinak, než jak se odehrál. V dokumentu spolu s kolegou z hlídky například tvrdili, že se mladý motorkář Radek Čapek snažil z místa utéct, což však bylo nemyslitelné a potvrdily to i záběry z průmyslových kamer, které událost natočily.

Mladík totiž při nehodě utrpěl těžká zranění včetně tříštivé zlomeniny pravé nohy. Navíc po bouračce spolujezdec z policejního vozu vystoupil, do ležícího Čapka kopl a uhodil ho dvakrát pěstí do obličeje. Za to bývalý policista skončil před soudem, odkud odešel s dvouletou podmínkou a zákazem činnosti v bezpečnostních sborech na pět let.

Učinil pouze formální krok v podobě oznámení pojišťovně, a nikoli že by byl aktivní ve vztahu k náhradě té škody. zdroj z bezpečnostních kruhů

Nyní tedy čeká soud i jeho kolegu – řidiče policejního vozu. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti mu hrozí až dvouletý trest vězení.

Jak uvedla Bradáčová, podle vrchních žalobců nesplnil zákonné podmínky pro zastavení stíhání, ať už zmíněným lživým záznamem o nehodě, tak i proto, že se nesnažil s poškozeným následně jednat, komunikovat a finančně vyrovnat. Věc pouze nahlásil pojišťovně.

„Učinil pouze formální krok v podobě oznámení pojišťovně, a nikoli že by byl aktivní ve vztahu k náhradě té škody. A z toho, jak se choval potom, bylo usouzeno, že svými osobnostními rysy nenaplňuje požadavky pro možné podmínečné zastavení,“ uvedl k tomu zdroj redakce z bezpečnostních kruhů.