Ředitel školy Jaromír Vachutka se při výpovědi, kterou učitelce dal, opíral o upozornění dvou mladších kolegyň Fabiánové. Ta, jak se už dříve vyjádřil, měla vodit děti jednotlivě do umývárny a tam „po nich požadovala určité úkony, které se neslučují se standardními úkony, které by měla chtít po dětech“.

„Myslím si, že se to, co se stalo, nemělo dít. Neměla být (učitelka) zavřená v koupelně s jednotlivými dětmi,“ trvá na svém ředitel školy.

Před úterním jednáním soudu nicméně připustil, že je připraven respektovat rozsudek. „Myslím si ale, že je ještě daleko,“ řekl novinářům s tím, že se více nechce k případu do verdiktu soudu vyjadřovat. Již dříve opakovaně odmítl, že by udělal chybu.

Fabiánová se měla v koupelně zavírat s jednotlivými chlapci a pod záminkou osobní hygieny — mytí genitálií — po nich opakovaně požadovat, aby si stahovali předkožku penisu. „Tato formulace je zavádějící, urážlivá,“ zdůraznila učitelka v úterý před soudem.

Malá koupelna



Dodala přitom, že rodiče dětí ji před odjezdem na školu v přírodě sami žádali, aby dohlédla na tuto část osobní hygieny, podle ní „vyjadřovali obavu, že děti nejsou schopny tuto hygienu bez dozoru provádět.“

Ani chlapci si podle ní ohledně provádění hygieny nestěžovali a ona sama vycházela z praxe na minulé škole v přírodě. Každého chlapce si prý brala do koupelny zvlášť — to kvůli malému prostoru — a na jeho mytí včetně toho, které se týkalo intimních partií, dohlížela.

Podle vedení školy je však nepřípustné, že učitelka po chlapcích při mytí požadovala, aby si důkladně umyli i genitálie.

Podle Fabiánové bylo jediným cílem nařčení, které vůči ní vznesli její dvě kolegyně, zničit ji a přinutit, aby podepsala dohodu o ukončení pracovního poměru. S tím nesouhlasila, a tak následně dostala výpověď.

Když se po návratu ze školy v přírodě projednával její „prohřešek“ a snažila se vysvětlit okolnosti, řekl jí údajně ředitel, že je v jeho očích vinna „už tím, že byla s dětmi sama v koupelně“. Návrh dohody měl podle učitelky ředitel přichystán pravděpodobně již před jednáním s ní.

Domnívám se, podobně jako i další rodiče, že vše, co je paní učitelce vytýkáno, bylo vykonstruované, vymyšlené. To, jak se k dětem na škole v přírodě chovala, bylo naprosto standardní. Dagmar Tečová, matka jednoho z dětí

U soudu v úterý vypovídali kromě Fabiánové její bývalí kolegové. Jeden z nich připustil, že výpověď mohla být pro učitelku připravena ještě předtím, než se mohla k celé věci vyjádřit.

Za oblíbenou kantorku, která v Tršicích učila 11 let, se po jejím propuštění postavili rodiče. Ti mj. potvrdili, že sami učitelku žádali, aby v průběhu školy v přírodě dohlížela ve zvýšené míře na hygienu jejich dětí.

„Domnívám se, podobně jako i další rodiče, že vše, co je paní učitelce vytýkáno, bylo vykonstruované, vymyšlené. To, jak se k dětem na škole v přírodě chovala, bylo naprosto standardní,“ uvedla například matka jednoho z dětí Dagmar Tečová.

Nevoli vzbudilo mimo jiné to, že se kolegyně učitelky, které měly nahlásit „nestandardní“ chování Fabiánové dočkaly povýšení. Jedna povýšila na zástupkyni ředitele, druhá z asistentky na učitelku.

Petici na obhajobu učitelky s požadavkem na odstoupení ředitele školy podepsalo přibližně tisíc lidí.

Většina dětí odešla za učitelkou

Ředitel školy podal na kantorku kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování dětí trestní oznámení, které však státní zastupitelství odložilo s tím, že neobsahuje nic, co by nasvědčovalo tomu, že se stal trestný čin.

Učitelku přijala od nového školního roku škola v sousedních Doloplazích a spolu s ní tam přešlo také 14 z 18 dětí z její tršické třídy. Všichni — učitelka i děti — by se přitom rádi vrátili.

„Rodiče dětí teď děti vozí z vesnice do vesnice, což je pro ně velmi náročné, a pokud to bude možné, vrátíme se všichni do Tršic,“ konstatovala Fabiánová.

„Chtěli bychom se vrátit. Uvidíme, jak to vše dopadne. Jestli bude Vachutka v Tršicích, tak tam rozhodně nebudeme. Doufám, že soud uzná, že výpověď byla neoprávněná a že Vachutka bude muset odejít,“ řekl v úterý v budově okresního soudu Ondřej Dvořák. Te je otcem dívky, která loni chodila do 1. třídy tršické školy, a také člen petičního výboru.

Na verdikt soudu čeká i obec. „K tomu, aby mohla zbavit ředitele funkce, potřebuje zákonný důvod,“ zopakovala již několikrát starostka Tršic Leona Stejskalová (nez.).

Soud v úterý verdikt ještě nevynesl. Líčení bylo odročeno na 22. února.