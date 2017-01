Martin Š. a Lukáš Č. podle policie nejprve předpažili pravou ruku s výkřiky Sieg Heil, Heil Hitler, přičemž jeden z nich si ještě přiložil dva prsty mezi horní ret a nos, čímž symbolizoval knírek Adolfa Hitlera. Po upozornění majitelem podniku na nevhodné chování mu vyhrožovali, že klidně vymlátí celý lokál.

Oběma mužům ve věku šestadvacet a dvaatřicet let hrozí obvinění z přečinu výtržnictví a projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Host je vyprovokoval

Jak Právo zjistilo, Romové své chování později obhajovali tím, že šlo pouze o reakci na nařčení od jednoho z hostů, který je označil za zloděje kvůli barvě pleti. To se jich prý dotklo, muže hajlováním chtěli vyprovokovat k tomu, aby se k nim přidal, a tím ho usvědčit z rasové nesnášenlivosti.

„Tady šlo o to, že jeden štamgast si k nim položil své léky na stůl a v žertu nebo spíš z opilecké hlouposti jim řekl, že doufá, že prášky nesnědí anebo nezmizí. Vztáhli to na sebe, že Rom musí automaticky krást. To byl ten spouštěč a oni pak začali blbnout,“ uvedl provozovatel restaurace Lukáš Zabloudil.

Hajlováním podle Zabloudila zkoušeli, jestli se k nim někdo z hostů nepřidá. „Jenže se nikdo nechytil, a tak potom zvýšili agresivitu. Musel je krotit můj otec. Měli takové kecy, že to tady rozbijí a podobně,“ pokračoval hostinský. V ráži Romové zůstali i po příjezdu policejní hlídky.

„Docela si na ně dovolovali. To skončilo, když je strážci zákona upozornili, že pokud budou dál vyskakovat, pojedou na záchytku, která je bude stát 10 tisíc a ještě to bude mít trestní dohru,“ uvedl dále Zabloudil.