Starší z dcer měl zneužívat od jejích šesti let až do dospělosti, mladší pak od jejích osmi let až do doby, kdy odešla do dětského domova. U první z dcer se skutky měly stát mezi lety 1998 až 2010, kdy již byla dospělá.

Není to pravda, nic se nestalo. obžalovaný

Podle obžaloby měl s dcerou souložit za použití násilí. „Přičemž jí stále opakoval, že to nesmí nikomu říci, neboť by šel do vězení a poškozená do dětského domova. Jelikož její matka byla alkoholička, nežila s nimi a poškozená nikoho jiného neměla. Obviněný jako její otec tak zůstal jedinou autoritou v rodině,“ řekl státní zástupce František Stibor.

Dodal, že v tomto věku a ještě několik dalších let nebyla dívka schopna dostatečně zhodnotit podstatu jednání obviněného.

Může jít o byt, tvrdí obžalovaný

Obžalovaný před soudem skutky popřel. Po rozvodu s manželkou vychovával dcery sám. Dívky prý samy k němu chtěly a soud mu je svěřil do péče. Odmítl, že by se doma před nimi byť jen svlékal, natož s nimi souložil.

Podle svých slov se domnívá, že by za obviněním mohla být jeho starší dcera s přítelem, kterým odmítl dát peníze na zařízení jejich bytu, a oni by v případě jeho odsouzení mohli mít zájem o jeho byt. „Já jsem se ničeho nedopustil. Není to pravda, nic se nestalo,“ prohlásil obžalovaný před soudem.

Muž kauzu nese těžce a kvůli depresím se léčí na psychiatrii. V době, kdy mu bylo 15 let, byl ale uznán vinným z pohlavního zneužití, když měl pod záminkou vylákat dvě nezletilé dívky a pak je měl osahávat. Potrestán tehdy nebyl, musel ale nastoupit ochranné sexuologické léčení. Ambulantně se pak léčil až do začátku 90. let, kdy se oženil.

Soudní jednání je naplánováno do pátku, zatím není jasné, kdy by mohl padnout rozsudek.