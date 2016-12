Nehoda se stala na namrzlé silnici I/16. Řidička seatu jela ve směru na Řevničov, kdy podle svědků začala po průjezdu zatáčkou přejíždět z jednoho pruhu do druhého. "Asi jí to na ledovce uklouzlo a nedokázala to ukočírovat. Jedno auto se jí vyhnulo, dodávka už to bohužel nestihla," popsal Novinkám nehodu jeden ze svědků.

Dodávka jedoucí směrem na Mšec nabourala do pravého boku seatu, ten skončil po nehodě pod srázem mimo silnici.

"Pětašedesátiletá řidička utrpěla velmi vážná poranění, kterým i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla. Dvaašedesátiletý řidič dodávky vyvázl s lehkým zraněním a skončil v péči záchranářů. Silnice musela být kvůli nehodě obousměrně uzavřena," řekla Novinkám policejní mluvčí Michaela Richterová.

Přivolaní hasiči zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem, předtím ještě asistovali záchranářům.

"Muže jsme převezli bez viditelných poranění k vyšetření na chirurgii rakovnické nemocnice," sdělila mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

Přesnou příčinu tragické nehody vyšetřují policisté. O vyproštění auta se musela postarat specializovaná firma.