Zákazy vycházení, zavřené restaurace. Vánoční Evropa zpřísňuje opatření

Slovensko

Od 21. prosince se minimálně na tři týdny uzavře většina prodejen. Otevřené budou moci zůstat prodejny nabízející zboží k zajištění základních životních potřeb. Od 11. prosince nemohou restaurace podávat jídlo na zahrádkách, povolen je pouze prodej přes okénko. Klienti hotelů a lyžařských středisek se budou muset prokázat negativním testem na koronavirus starým maximálně 72 hodin. Zakázáno je nadále až na výjimky konání hromadných akcí a některé provozy včetně wellness center nesmějí poskytovat služby.

Maďarsko

V zemi platí pouze zákaz vycházení od 20.00 do 05.00. Vše ostatní funguje, pouze před svátky vláda zrušila čas vyhrazený k nákupům pro důchodce.

Rakousko

Rakousko minulý týden (7. prosince) otevřelo po více než třech týdnech obchody, kadeřnictví a kosmetické salóny či muzea. Dodržovat se ale musejí hygienická pravidla a na každého klienta může připadat deset metrů čtverečních. Zavřené ale zůstávají restaurace a bary, a to minimálně do 6. ledna. Od Štědrého dne se otevírají sjezdovky, ovšem hotely zůstávají uzavřené. Navíc od 19. prosince do 10. ledna budou muset všichni lidé přijíždějící z rizikových oblastí v zahraničí na deset dní do karantény.

Slovinsko

V zemi se přísná opatření zmírní. Od úterý až do 23. prosince se opět otevřou kadeřnictví, kosmetické salóny, květinářství, čistírny a myčky aut, začne fungovat veřejná doprava. Ve čtyřech regionech s nejlepší epidemiologickou situací se otevřou také obchody s oblečením, obuví a sportovními potřebami či autosalóny.

Švýcarsko

Země omezuje otevírací dobu obchodů, restaurací, barů i kulturních institucí. Od soboty 12. prosince musejí provozovatelé zavírat už v 19:00 a s výjimkou podniků v gastronomii musí mít vybrané provozovny zavřeno i o nedělích a během svátků. Sjezdovky a lyžařské vleky zůstávají dál v provozu. Pravidla ohledně setkávání lidí se zatím nemění, uvnitř se smí sejít maximálně deset lidí a doporučuje se, aby šlo o členy nanejvýš dvou domácností. Při sportu se smí sejít skupina o maximálně pěti lidech. Současná pravidla mají platit do 22. ledna.

Polsko

Je zakázané shromažďování více než pěti osob, a to včetně svateb či pohřbů. Všechny školou povinné děti se učí na dálku a uzavřená jsou kina, muzea či galerie, stejně jako restaurace nebo sportovní střediska. Ministr zdravotnictví chce, aby omezující opatření zůstala v platnosti nejméně do 17. ledna.

Německo

Země výrazně zpřísní protiepidemická opatření od 16. prosince do 10. ledna. V té době budou zavřené obchody s výjimkou těch, které prodávají nezbytný sortiment. Otevřené mohou zůstat obchody jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky, čerpací stanice, ale také trhy, autodílny, čerpací stanice, banky, pošty či trafiky. Naopak zavřít budou muset služby, jako je kadeřnictví a kosmetické, masážní a tetovací salony. Na tři a půl týdne zůstanou zavřené školy a lidé by měli víc pracovat z domova.

Je vyhlášen zákaz shromažďování na silvestra a na Nový rok. Spolková vláda se s těmi regionálními navíc dohodla, že před silvestrem bude v Německu v zásadě zakázán prodej zábavní pyrotechniky. Na veřejných místech má být od 16. prosince do 10. ledna zakázán prodej alkoholu.

Bavorský premiér Markus Söder ohlásil přísný noční zákaz vycházení pro celé Bavorsko, a to od 21:00 do 05:00.

Itálie

V regionech, které se dostaly do žluté zóny se otevřely po více než měsíci restaurace, kavárny a bary. V zimních střediscích ale zůstávají uzavřené lyžařské areály a zůstat to tak má i přes vánoční svátky až do 7. ledna. Přes svátky je zavedeno omezení pohybu. Italové budou smět během svátečního období, tedy od 20. prosince, cestovat jen v naléhavých případech mezi jednotlivými regiony.

Mallorca

Tvrdší protikoronavirová opatření se nevyhnula ani turisty oblíbenému ostrovu Mallorca. Na ostrov bude moci přijet jen ten, kdo bude mít negativní test na koronavirus, který nesmí být starší 72 hodin. Z této povinnosti jsou vyjmuty děti do šesti let. Setkat se může pouze šest lidí, v uzavřených prostorech pouze lidé ze dvou domácností.

Restaurace nesmí obsluhovat hosty ve vnitřních prostorech, ale mohou mít obsazeno 75 procent venkovních prostor, píše Mallorca Zeitung. Ve větších obchodech by mělo být povoleno nakupovat současně pouze 30 procentům zákazníků, v menších obchodech může být polovina běžně přijatých zákazníků. Divadla a kina i kostely mohou zůstat otevřené, ale se sníženým počtem návštěvníků.

Nadále platí zákaz nočního vycházení a to od 22.00 do 06.00. Platit by měla zatím až do 28. prosince.

Ve Španělsku funguje podobný model jako v Německu, kde si opatření řeší jednotlivé spolkové země. Ve Španělsku o nich rozhodují jednotlivé regiony. Vláda přesto přijímá určitá opatření, které ale regiony mohou podle potřeby zpřísnit.

V současné době platí, že od 23. prosince do 6. ledna bude po celé zemi platit dočasně možnost cestovat mezi jednotlivými regiony a vánoční oslavy se smí zúčastnit nanejvýš 10 lidí.

Ministerstvo zdravotnictví bude mít pod kontrolou administraci prvních vakcín, které by do země měla farmaceutická společnost Pfizer dopravit 4. ledna.

Nizozemsko

Tamější vláda rozhodla, že od půlnoci na úterý zpřísní opatření, která potrvají až do 19. ledna, oznámil v pondělí premiér Mark Rutte. „Nizozemsko bude po dobu pěti týdnů uzavřené,” řekl. Restaurace, bary a kavárny zůstanou uzavřené. Poprvé od pandemie se zavírají také obchody, kadeřnictví fitness studia, plavecké bazény. Uzavřená jsou muzea, kina a divadla. Lidé se denně mohou setkat jen se dvěma dalšími lidmi, o vánočních svátcích jen se třemi. Od středy se zavřou všechny školy a školky. Do poloviny března se nedoporučuje Nizozemcům cestovat do zahraničí.

Belgie

Nadále platí federální zákaz vycházení od 00:00 do 05:00, s výjimkou Bruselu a Valonska, kde platí zákaz vycházení delší, a to od 22:00 do 06:00. Venku se smí setkat čtyři lidé za předpokladu, že všichni po celou dobu zůstávají v pohybu.