Welt: EU by i s objednávkou v Rusku přišla pozdě. Opět

Současně si klade otázku, zda by ruská vakcína byla schopna vypomoci, pokud jde o diverzifikaci očkovacích látek, jak to na Twitteru deklaroval výrobce. Čistě z hlediska výrobního by to bylo možné, pokud by Rusko odpovídajícím způsobem navýšilo produkční kapacitu, a aniž by nepustilo ze zřetele potřeby vlastního obyvatelstva.