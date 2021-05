Vláda rozvolňuje mimo představený plán. Je to boršus a chaos, kritizuje opozice

Původní vládní plán počítal s tím, že se v rámci čtvrtého balíčku otevřou zahrádky restaurací či ubytovací služby. Otevřít měly také hrady a zámky. A svateb a pohřbů se mělo nově účastnit uvnitř až 30 a venku 50 lidí.

Nabourávání balíčků nám obecně vadí. Rozvolňování je trochu chaotické. Petr Smejkal, epidemiolog

Tento balíček měl začít platit v momentě, kdy by bylo v Česku 75 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní.

Nyní je incidence 95 a vláda již v pondělí rozhodla o otevření zahrádek či možnosti uspořádat venkovní kulturní akci až pro 700 lidí. Navíc ze čtvrtého balíčku, do kterého krok původně spadal, se uvolní jen část věcí. Například termín pro otevření hotelů a penzionů se posunul o týden, předběžně na 24. května.

Prioritou při rozvolňování však měly být podle vyjádření premiéra Babiše školy. Do nich se měly vrátit k 17. květnu všichni žáci, a to bez rotační výuky. Ani k tomu však nedojde, středoškoláci se například k teoretické výuce vrátí předběžně také až 24. května.

Smejkal: Je to chaotické

Odchýlení od balíčků vadí epidemiologovi a šéfovi mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Petru Smejkalovi. „Nabourávání balíčků nám obecně vadí. Rozvolňování je trochu chaotické,” sdělil Novinkám.

Problematické podle něj také je, že vláda představuje termíny před tím, než je splněná podmínka počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

„Je trochu problematické, že vláda (v pondělí) řekla, že se zahrádky otevřou 17. května, ale přitom nevíme, zda bude incidence 75 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní,“ vysvětlil.

Totální komunikační chaos

Chaotický postup vlády kritizuje také opozice. „Vláda představuje další plány na rozvolňování, za což jsme rádi a některé kroky lze zajisté ocenit. Ještě raději bychom ale byli, kdyby to opět nedoprovázel totální komunikační chaos a nelogičnosti,” sdělil Novinkám šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Poněkud mě zaráží to, co provází činnost vlády v koronakrizi od samého počátku: opět ministr zdravotnictví zveřejnil nějaké své "představy", na to reagovali opět různě experti, a pak vláda schválila zase něco trochu jiného,” popsal opakující se scénář předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Podle šéfa ODS Petra Fialy vláda po celou dobu pandemie postupuje zmateně. „Tento chaos bohužel trvá i při návratu do normálního života. Na zmatená a nekompetentní vládní rozhodnutí bohužel už řada lidí doplatila,” uvedl.

Jurečka: Boršus a chaos

Kolega z koalice Spolu Marian Jurečka (KDU-ČSL vládní postup označil za „boršus a chaos.” „Srozumitelná v podání této vlády opatření nejsou. Je to mnoho změn v krátkém čase, ve kterých se lidé absolutně nemohou vyznat! Co lidem i mně nejvíce vadí, je pomalý návrat dětí do škol,” sdělil Novinkám.

„Logiku už lze ve vládním rozvolnění hledat jen těžko. Vláda nejdřív vždy velkolepě oznámí nový systém rozvolnění a po týdnu už jedná úplně jinak. To je ale důvod, proč jsme nejhorší země na světě,” přidala se šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.