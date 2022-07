Vakcinologové: Čtvrtá dávka proti covidu plošně? Ne!

Od 18. července se přitom mohou lidé nad 18 let o čtvrtou dávku očkování přihlásit. Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučily 11. července čtvrtou dávku vakcíny proti covid-19 všem starším 60 let a rizikovým skupinám.

Podobné doporučení vydala Česká vakcinologická společnost už 16. června. Doporučuje to všem osobám ve věku 60 a více let, pacientům se závažným imunokompromitujícím stavem ve věku 12 a více let, klientům v zařízeních sociální péče a osobám o ně pečujícím, zdravotnickým pracovníkům v přímé zdravotní péči o pacienty se závažným imunokompromitujícím stavem.

Kdo nemá, měl by si podle Chlíbka doplnit třetí dávku očkování proti covidu. „Rozhodně ano, a to co nejdříve! Všem od 5 let věku,“ sdělil Novinkám.