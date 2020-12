Testovat zdarma se lidé mohou i vícekrát

Testování, které mají tento týden zdarma zatím jen učitelé, vychovatelé a asistenti kantorů, se provádí stěrem z nosohltanu.

„Každý z občanů, kdo bude mít zájem, se může nechat otestovat. Počítáme zhruba se 2000 místy, spolupracovat bude i velká řada praktických lékařů, kteří tuto povinnost nemají,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle průzkumu STEM má o plošné testování zájem 40 procent lidí. Nemocnice a ordinace by tak mohly otestovat zhruba tři miliony dospělých.

U praktiků jen registrovaní

„Praktičtí lékaři spolupráci přislíbili, ale rozhodně by to na nich nemělo stát. Jsme dohodnuti, že by se testování mělo realizovat v současných odběrových centrech, která by měla většinu občanů absorbovat,“ řekl Právu předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

„Ti z nás, kteří budou mít volnou kapacitu a možnosti, mohou své registrované pacienty testovat. Ale naše role v systému je dominantně jiná. Epidemie začíná znovu nabírat na obrátkách, což vidíme v ordinacích. Musíme se primárně postarat o pacienty s akutním respiračním onemocněním, ale i o ty necovidové, kterých je mnoho,“ uvedl Šonka.

Bezpříznakoví lidé, kteří budou mít antigenní test pozitivní, musí kvůli ověření neprodleně zažádat o PCR test. „Máme nastavenou otvírací dobu od osmi ráno do tří odpoledne a o víkendech do dvanácti hodin. V případě, že by se ukázal nečekaný nápor, jsme připraveni reagovat a rozšíříme otvírací dobu u odběrových center,“ řekla Právu Marie Heřmánková, mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

ČR bude mít do Vánoc hotový prováděcí předpis o očkování, který by měl připravit nový koordinátor očkování Zdeněk Blahuta. Blatný včera zopakoval, že Česko dostane jako první vakcínu od společnosti Pfizer a že dobrovolné a bezplatné očkování bude trvat půl až tři čtvrtě roku.

Vakcína nejdřív koncem února

Evropská léková agentura (EMA) ale včera uvedla, že nemůže zaručit, že vakcínu společnosti Pfizer schválí. Předběžné datum jednání o vakcíně je 29. prosince.

Pokud by její rozhodnutí bylo kladné, trvalo by podle Blatného odhadem ještě šest až osm týdnů, než by vakcíny byly k dispozici. V Česku by tak mohly být na přelomu února a března. Zatím se předpokládalo první očkování na přelomu ledna a února. Přednost dostanou senioři, chronicky nemocní a pracovníci ve zdravotních a sociálních službách.

ČR by měla nakoupit vakcíny od více společností. „Závazně má ČR nyní objednáno 9 milionů dávek pro 5,5 milionu osob, a to od těchto výrobců: AstraZeneca (3 miliony dávek pro 1,5 milionu lidí), Johnson&Johnson (2 miliony dávek pro 2 miliony osob, tato vakcína je jednodávková) a Pfizer (4 miliony dávek pro 2 miliony osob). O zapojení do dalších vyjednávaných smluv se nyní rozhoduje,“ napsala Právu mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Blatný včera řekl, že jednal i s iniciativou Cesta ze tmy, která chce testovat návštěvníky kulturních a sportovních akcí pomocí testů ze slin, které vyvinul genetik Emanuel Žďárský. Tyto akce by ale musely být vyjmuté ze systému PES, o což iniciativa vládu žádá.

„S touto iniciativou jsme jednali a jejich cesta se nám líbí, ale zatím nemáme o těch testech přesné informace. Některé testy nejsou certifikované v ČR, musíme zajistit, aby se používaly testy, které jsou v ČR legální a dostupné,“ řekl Blatný.

Jak to bude

Všichni zájemci budou mít test, který stojí asi 150 korun, hrazený i opakovaně z veřejného zdravotního pojištění.