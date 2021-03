SÚKL: Ivermektin je bezpečný

Současně doporučil, aby pacienti, kteří dostanou v rámci léčby covidu-19 ivermektin, byli pod kontrolou lékaře. Zda se jedná o lékaře v nemocnicích, nebo i praktické, kteří léčí ambulantně, nechtěl upřesnit.

Toto klíčové rozhodnutí je teď na ministerstvu zdravotnictví. „Pokud na základě dalších odborných konzultací dojde k jiným závěrům, je plně v jeho kompetencích stanovisko SÚKL při svém rozhodování nezohlednit,“ uvedla Brunclíková.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu naznačil, že by část dodávky skutečně mohla jít praktickým lékařům. „Mohli by s ním, bude- li fungovat, odvrátit příjem pacientů do nemocnice nebo zabránit rozvinutí závažnějšího stavu,“ uvedl v ČT.

Sdružení praktických lékařů tento týden vyzvalo, aby ministerstvo zdravotnictví co nejdříve vypracovalo metodické pokyny, jak lék správně podávat. To by mělo být hotovo do poloviny března.

Část českých odborníků, například Společnost infekčního lékařství, však ještě minulý týden ivermektin odmítla s argumentem, že pro reálný účinek je potřeba až stonásobek běžné dávky, což by vedlo k vážnému poškození zdraví pacientů.

Toto tvrzení vzniklo loni na jaře po zkoumání „in vitro“ pokusů australských vědců, kteří upozornili na antivirový a protizánětlivý potenciál ivermektinu jinými vědci. Ti přišli k závěru, který poté převzal americký Národní ústav zdraví (NIH). Loni v srpnu to použil jako jeden z argumentů, proč nedoporučuje ivermektin pro klinickou praxi.

Ve svém stanovisku tehdy napsal, že pro dosažení potřebného léčebného efektu by byla zapotřebí až stonásobně vyšší dávka, než se běžně denně aplikuje při antiparazitické léčbě u lidí. Ta je 0,2 mg/kg váhy. Stonásobné navýšení by znamenalo, že by nemocní dostávali denní dávku 20 mg/kg váhy.

„Úplná somárina“

Při váze 70 kg by nemocný měl dostat podle této teorie 1400 mg ivermektinu. Ve skutečnosti se tak silná dávka v praxi nikdy nepodávala, žádný lékař by ji pacientovi nepodal, protože by tím ohrozil jeho zdraví. Lékaři, kteří ivermektin používají, se proti tomuto nesmyslnému teoretickému konstruktu ostře ohrazují.