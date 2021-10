Sputnik V letos povolení v Evropské unii nezíská

„Pokud ruské úřady požadované informace zašlou do konce listopadu, pak by EMA mohla rozhodnout v prvním čtvrtletí 2022,“ řekl dále zdroj s tím, že současně není důvod pochybovat o účinnosti a bezpečnosti ruské vakcíny.

„S neúplnými údaji však EMA skutečně nemá materiál, na jehož základě by mohla rozhodnout. Míč je na jejich straně. Musí se rozhodnout, co chtějí udělat,” dodal zdroj.

Jiný zdroj Reuters, který je zapojený do výrobního procesu ruské vakcíny, agentuře sdělil, že přezkoumání je pomalé, protože ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji, jenž Sputnik V vyvinul, nemá moc zkušeností s jednáním s mezinárodním regulačním úřadem.

Moskva v minulosti obvinila Západ, že jeho vakcínu proti covidu-19 nechce schválit z politických důvodů. Ruskou vakcínu nicméně posuzuje rovněž Světová zdravotnická organizace (WHO), která by ji chtěla zařadit do svého programu pro zásobování chudších zemí. Také ona ale zaznamenala při posuzování problémy, poznamenal Reuters.