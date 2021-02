Školáci v Rakousku jsou zpět v lavicích. Bezbolestné testy si dělají sami před výukou

„Počítej. Už to bylo pětkrát? Tak ještě druhá dírka,” napovídají na přeskáčku manželé Hálovi svému synovi, desetiletému čtvrťákovi Matoušovi. Se svými rodiči a dvěma bratry bydlí všichni už rok a půl v rakouském příhraničním městě Laa and der Thaya.

Z obálky, kterou ten den dostali do schránky od rakouského státu, před chvílí vytáhli tyčinku pro domácí testování na covid. Od pondělí se tu po dvou měsících znovu otevřely školy. Antigenní test na covid si děti dělají ve třídě pod dohledem vyučujících před začátkem vyučování. Dopředu však každá domácnost se školáky dostala domů testovací sadu, aby si postup mohli v klidu vyzkoušet nanečisto.

Foto: Marcela Hálová, Novinky

Matouš skrčí obličej do grimasy. „Nedělej to, aby to nebolelo,” napomíná ho maminka Marcela. „Ale to lehtá!” odpovídá stále ještě se štětičkou v nose Matouš.

U tohoto druhu testování stačí zajet jen dva centimetry hluboko. „Tak, hotovo,” vyndavá tyčinku z nosu, který si ještě podrbe předloktím v mikině, a podá ji vedle sedícímu tatínkovi.

Ten podle instruktážního videa, které na youtube zveřejnilo rakouské ministerstvo školství, rozevírá přiloženou obálku z tvrdého papíru, do vyznačeného otvoru strká konec testovací tyčinky a zakápne ji přiloženým roztokem.

Po patnácti minutách se Matouš usmívá nad testem s jednou čárkou značící, že je vše v pořádku. Dvě čárky znamenají pozitivitu.

Matouš Hála si s rodiči zkouší testování domácím antigenním testem na covid. Video: Marcela Hálová

Jednoduchost a bezbolestnost, to jsou hlavní „zbraně” testů, které mají pomoci zastavit šíření nákazy koronavirem v rakouských školách. Ty tamní centrální vláda uzavřela na začátku prosince. Po dvouměsíční pauze vyplněné domácí výukou začínají školy opět fungovat. Do základních docházejí děti od pondělí denně na první stupeň, přičemž nenáročné testování podstoupí před začátkem výuky dvakrát do týdne.

Druhé stupně základních škol, střední školy a gymnázia, na které chodí i Matoušův o rok starší bratr Marek, pak fungují v režimu 2+ 2 + 1. „Na gymplu mají dvě skupiny, třídu A a B, chodí vždy dva dny v týdnu na střídačku, dva dny se učí doma a v pátek mají všichni společně výuku on-line,” popisuje Markova maminka Marcela Hálová.

Že školy a školáci nemají s testováním sebemenší problém, dokazuje Markova třída před úterní první hodinou - dílnami. „Sundejte si respirátory, vyndejte test z balíčku, vyjměte testovací tyčinku z obalu, tak,” instruuje žáky učitelka. Také Markovi cukají během otáčení štětičky v nosních dírkách koutky úst značící, že test nebolí, ale skutečně spíše lechtá.

Opatření tady dávají smysl a mají nějakou ucelenou koncepci. Rozumím, proč to tu tak je, nic se nemění ze dne na den, a proto to taky dodržuji. Marcela Hálová

Pak všechny žáky s nasazeným respirátorem a gumovými rukavicemi učitelka obejde a zakape testovací vzorek roztokem. Školák si mezitím nasadil zpátky na ústa a nos respirátor, takže při bližším kontaktu jsou už oba zase chránění.

„Tak, hotovo. Teď to zavřeme a počkáme patnáct minut,” uzavírá proceduru, která, stejně jako v Matoušově domácím případě skončí i u jeho bratra vítaně negativně, tedy jednou čárkou. Dílenská výuka může začít.

Opatření dávají smysl, proto se dodržují

Díky školnímu testování přišli školáci a studenti v Rakousku jen o dva měsíce výuky. Jejich rodiče za to jako kompenzaci způsobených problémů od vlády dostali mimořádný příspěvek 370 euro za každé dítě. „Jeden den to vyhlásili, do týdne jsme to měli na účtu, ” popisuje Marcela.

Instruktážní video pro domácí testování Video: Ministerstvo školství Rakouské republiky

To, jakým způsobem rakouská vláda zvládá pandemii koronaviru, Marcela chválí. „Opatření tady dávají smysl a mají nějakou ucelenou koncepci. Rozumím, proč to tu tak je, nic se nemění ze dne na den, a proto to taky dodržuji. Vždy se nejdříve upozorní, že by se něco mohlo změnit, a až za nějakou dobu, cca 14 dní, se to reálně změní,” popisuje Hálová systém, který se diametrálně liší od české reality.

Přesto, že v Rakousku platila obdobná pravidla lockdownu jako u nás, podle zkušenosti Marcely Hálové je všichni poctivě dodržovali. „Asi i proto, že tu od začátku bezvadně funguje kurzarbeit,” myslí si.