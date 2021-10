Šíří se vysoce nakažlivé formy viru, bez očkování by už byly nemocnice plné, říká Dušek

Aktuální scénáře vznikly v polovině srpna podle dynamiky, která tehdy byla. Až do minulého týdne jsme se poměrně striktně vyvíjeli podle realistického scénáře, který ale bohužel předpokládal růst zátěže v populaci. Ty dva tisíce je predikce, která znamenala v průměru 2000 denně včetně víkendů. To by znamenalo, že v těch vrcholových hodnotách přesáhnou čísla i tři tisíce s tím, že by týdenní záchyty překročily 100 případů na 100 tisíc obyvatel.