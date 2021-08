Sabotáž očkování: Tisíce lidí dostaly v Německu místo vakcíny roztok soli

Měla to být jen drobná nehoda, která se ale rozrostla do obřích rozměrů. V okrese Friesland ve spolkové zemi Dolní Sasko dostaly tisíce lidí místo vakcíny proti koronaviru fyziologický roztok, píše server deníku Süddeutsche Zeitung. Přitom na počátku to měla být jen drobná nehoda, která se ale vyšetřováním rozrostla do rozsáhlé aféry.