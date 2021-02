Primářka ARO: Ivermektin je bezpečný a zbavuje tělo viru

Účinnost a bezpečnost ivermektinu nemáme zatím ověřené velkými studiemi s jednoznačnými daty, tak jak to my lékaři máme rádi. Výsledky ivermektinu v praxi však nasvědčují tomu, že pacienti, kteří ho užívají, se snadněji zbavují viru.

Z toho vyplývá i to, že bychom ho chtěli využívat u pacientů ve větším množství.