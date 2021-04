Přehledně: Otevírají se obchody i školy. Co se od pondělí mění?

Pro děti zdravotníků, hasičů, policistů, pedagogů a dalších vybraných profesí nebude od pondělí platit omezení docházky na předškoláky ani týdenní střídání výuky na prvním stupni ve škole a doma. V týdnu, kdy by měli mít žáci výuku na dálku, budou moci být celý den ve školní družině. Do školky budou moci děti těchto pracovníků i ve věku od dvou do pěti let. Rotační výuka na prvním stupni základních škol se nebude týkat malotřídek a škol do 75 dětí. Ty budou moci fungovat prezenčně bez střídání tříd.