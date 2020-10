Pražský klášter nabízí své prostory ke karanténě

„Nabízíme to lidem, kteří mají buď nařízenou karanténu z hygieny, anebo si ji sami nařídí, protože dnes se už lidé trasují také sami,“ řekl Novinkám převor kláštera Petr Glogar s tím, že ubytovat se u nich mohou jen osoby, u kterých test neprokázal nemoc covid-19, protože klášter není zdravotnickým zařízením.

Zájemcům o ubytování klášter nabízí jednoduché apartmá s vlastním sociálním zařízením. Právě koupelna je určující pro to, kolik ubytovaných může klášter dohromady hostit. „Máme tady třináct koupelen, abychom dodrželi všechna opatření, takže máme třináct pokojů,“ vysvětlil Glogar.

I když se jedná o církevní klášter, nechybí tu ani moderní technologie. Ve společných místnostech je dostupné připojení k internetu prostřednictvím sítě wi-fi. Ta by v dohledné době měla být dostupná i v jednotlivých pokojích. Obejít se zde však musíte bez televize. „Televize v klášteře, myslím, že nemá co dělat,“ podotkl s úsměvem kněz.

Zatím také chybí možnost stravování, klášter nicméně slibuje, že ubytovaným pomůže s doručením nákupu či objednaného jídla až do pokoje.

Za den a noc v klášteře by lidé měli zaplatit přibližně tři sta korun, podle převora kláštera jde o pokrytí provozních nákladů a zajištění úklidu a hygienických opatření. „Není to žádný byznys, nic takového. Pokud je někdo ve velké nouzi, tak se nebudeme bavit o penězích. Je to nabídka pobytu tady a peníze jsou skutečně až na druhém místě,“ doplnil Gregar.