Poslední výstřel Trumpova týmu. Pompeo má obvinit Čínu z výroby a úmyslného šíření koronaviru

Trump dlouhodobě hovoří o koronaviru jako o čínském viru a Pompeo už dříve zpochybnil, že by se SARS-CoV-2 začal šířit z luskounů nebo netopýrů, jak zatím tvrdí vědci. Tlačil také na Čínu, aby povolila americkým expertům vstup do laboratoří. Jeho žádost ale vyslyšena nebyla.

„Asi všichni se shodneme na tom, že Čína měla udělat víc pro to, aby našla původ koronaviru. Vědě by to prospělo. Myslím, že vyšetřování hodně poškodily teorie o tom, že byl koronavirus záměrně vypuštěn z laboratoří,“ řekl agentuře Bloomberg genetik Rasmus Neilsen z Kalifornské univerzity.

Bývalý ministr pro brexit David Davis se odkázal na inspekci týmu expertů z WHO. O její případné roli v zakrývání stop má ale pochybnosti: „Bylo by to nemorální, ale hlavně hloupé, protože pokud by vyšetřování potvrdilo, že byl virus záměrně vypuštěn, stane se Čína vyvrhelem světa.“