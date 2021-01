Podíl hospitalizovaných seniorů v Izraeli klesl do tří týdnů po očkování o 60 procent

Podle dat zdravotnické služby Maccabi se pokles hospitalizací projevuje po 18. dnu od první dávky vakcíny a 23. den, dva dny po podání druhé dávky, klesá hospitalizace u lidí ve věku nad 60 let o 60 procent. Analýza zdravotnické služby se zakládá na pozorování 50 777 lidí, uvedl The Times of Israel.