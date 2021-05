Po první dávce už bez testů? Vakcinologové jsou proti

„Tak si představte, jak to máme řešit, když oni nabízejí našim lidem tyto podmínky a my budeme muset mít dvě dávky. K nám budou jezdit turisté, což my musíme akceptovat, s jednou dávkou a naši lidé budou muset mít dvě dávky,“ řekl premiér v televizi Prima.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by mohla být indická varianta nakažlivější než ta britská, která v Česku od loňského prosince začala převládat. Podle WHO se ale zdá, že by vakcíny používané v Evropě měly fungovat na všechny známé mutace koronaviru.